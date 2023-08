Tesla Model S ferma da tre mesi prende fuoco all’improvviso [VIDEO]

Una Tesla Model S ha preso fuoco spontaneamente mentre si trovava in un piazzale pieno di auto di lusso. Un filmato mostra i resti anneriti dell’auto elettrica mentre i vigili del fuoco combattono per estinguere il furioso incendio. L’auto era stata recuperata dopo le inondazioni in Florida e portata in un deposito di rottami dove è rimasta per circa tre mesi. Ci sono molte teorie sulla causa dell’incendio. Molto probabilmente è dovuto a batterie al litio danneggiate che sono state al caldo per troppo tempo.

Ferma in un parcheggio da tre mesi una Tesla Model S prende fuoco all’improvviso

Fortunatamente questa auto si trovava in un punto del piazzale in cui vicino non c’erano altre vetture come sottolineato dal capo del vigili del fuoco accorsi sul luogo dell’incendio nel giro di pochi minuti. Ovviamente si indaga sulle cause del rogo di questa Tesla Model S.

I pompieri hanno dovuto lavorare rapidamente per impedire alle fiamme di propagarsi a Bentley, Ferrari e Lamborghini che si trovavano nello stesso cortile, tutte in varie fasi di restauro. Alla fine è stato necessario un carrello elevatore per sollevare la vettura in modo che i vigili del fuoco potessero spegnere l’incendio nel vano batteria.

Questo caso si è verificato dopo che una Tesla da 51.000 euro ha preso fuoco in una strada residenziale il mese scorso. All’inizio di quest’anno, una Tesla Model 3 è esplosa pochi minuti dopo che il proprietario si era messo al volante. La causa dell’incendio è rimasta un mistero.