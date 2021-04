Volkswagen Polo: ritorna la versione sportiva GTI?

La gamma della Volkswagen Polo potrebbe essere presto ampliata alla rediviva versione sportiva GTI, già disponibile sul mercato tedesco al prezzo base di 27.220 euro con l’aggiornato motore a benzina 2.0 TSI da 207 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima. Quest’ultimo, grazie all’adozione del filtro antiparticolato, è stato adeguato alla normativa antinquinamento Euro 6d.

Risponde alla Hyundai i20 N

Proposta in abbinamento al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, la Volkswagen Polo GTI raggiunge la velocità massima di 240 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,5 secondi. Tra gli optional, invece, figurerà anche l’abbinamento con il cambio manuale a sei marce, senza sovrapprezzo. L’utilitaria sportiva della Casa di Wolfsburg tornerà per competere con la nuova rivale Hyundai i20 N, senza dimenticare la Toyota GR Yaris.

In arrivo anche in Italia?

Per quanto riguarda il mercato italiano, la Volkswagen Polo GTI potrebbe tornare in occasione del restyling di metà carriera della vettura da cui deriva. Tuttavia, questa declinazione è presente sul sito ufficiale, anche se non ancora configurabile. Infine, l’introduzione del suddetto propulsore riaccende le speranze per la realizzazione della Cupra Ibiza, ovvero il modello ‘alter ego’ in chiave sportiva della utilitaria spagnola di Seat.