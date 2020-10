Hyundai i20 N: tutte le caratteristiche dell'inedita versione sportiva

Di Dario Montrone giovedì 22 ottobre 2020

In arrivo nel 2021, la nuova Hyundai i20 N è equipaggiata con il motore a benzina 1.6 T-GDi da 204 CV di potenza

Ecco la nuova Hyundai i20 N, l'inedita versione sportiva della utilitaria sudcoreana, equipaggiata con il motore a benzina 1.6 T-GDi da 204 CV di potenza e 275 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale 6MT a sei marce, consente di raggiungere la velocità massima di 230 km/h e accelerare da 0 a 100 in 6,7 secondi.

Esteticamente, la nuova Hyundai i20 N è riconoscibile per l'assetto sportivo ribassato di dieci millimetri, lo splitter anteriore di colore Tomato Red e i cerchi in lega dedicati da 18 pollici di colore grigio opaco. La gamma cromatica, invece, comprende le sei colorazioni Phantom Black, Intense Blue, Polar White, Sleek Silver, Brass e Performance Blue, anche in abbinamento alla tinta a contrasto Phantom Black del tetto nella configurazione bicolore.

Dispositivi in più per la massima sportività

In arrivo sul mercato italiano nel corso del 2021, la nuova Hyundai i20 N sarà dotata dei dispositivi Launch Control e Rev Matching, nonché del sistema N Grin Control System con le modalità di guida Normal, Eco, Sport, N ed N Custom.