Volkswagen Passat Variant: nuove indiscrezioni sulla nona generazione

La media Volkswagen Passat continuerà ad essere proposta dalla Casa di Wolfsburg, anche se la nuova generazione – attesa sul mercato europeo nel 2023 o, al massimo, l’anno seguente – sarà disponibile solo nella variante wagon denominata Variant. Tuttavia, non sarà più prodotta nell’impianto tedesco di Emden, ma presso lo stabilimento slovacco di Bratislava, dove condividerà l’assemblaggio con la prossima Skoda Superb.

Esteticamente, la nuova Volkswagen Passat Variant modello B9 sarà riconoscibile per lo stile in linea con la Golf 8, la ID.3 e la Tiguan, mentre la coda sarà spiovente come l’ultima Golf Variant. Inoltre, l’abitacolo sarà caratterizzato dalla plancia totalmente digitale. Grazie alla piattaforma modulare MQB, misurerà circa 485 cm in lunghezza e 285 cm nel passo, a tutto vantaggio nello spazio sia per l’abitacolo che per il bagagliaio. Quest’ultimo, nella modalità a pieno carico, avrà il volume di oltre 1.800 litri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Volkswagen Passat sarà disponibile solo nella versione elettrificata mediante la tecnologia ‘mild hybrid’ da 48V, con i propulsori a benzina 1.5 eTSI da 150 CV e 2.0 eTSI da 220 CV di potenza, nonché con il motore diesel 2.0 TDI nelle declinazioni da 125 CV, 150 CV e 200 CV di potenza.

Il top di gamma sarà rappresentato dalla versione sportiva GTE a propulsione ibrida Plug-In da 300 CV di potenza complessiva con l’unità 2.0 TSI, affiancato dall’omologa configurazione e-Hybrid – con la motorizzazione 1.4 TSI – nelle declinazioni da 204 CV e 245 CV di potenza complessiva, ma tutte dotate del pacco delle batterie da 20 kWh che garantirà circa 100 km di autonomia nella modalità di guida elettrica e senza dimenticare il cavo del caricabatterie da 11 Kw che consentirà la ricarica in meno di due ore.