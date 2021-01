Volkswagen Golf Variant e Alltrack 2021: prezzi e allestimenti delle wagon

In linea con le anticipazioni rese note all’inizio dell’autunno ed a dicembre 2020, Volkswagen porta la novità Golf Variant al debutto in Italia, insieme alla configurazione Alltrack, provvista di trazione integrale 4Motion e inserita come modello indipendente. Le nuove “derivate” station wagon di VW Golf 8, che vanno così a completare la lineup del modello di Wolfsburg più venduto di sempre, sono proposte per l’Italia in tre versioni di allestimento:

Life

Style

R-Line.

Una declinazione di ingresso alla gamma, denominata semplicemente “Golf”, non viene destinata al mercato italiano.

Corpo vettura e bagagliaio

Dati alla mano, le dimensioni esterne di Golf Variant 2021 misurano, rispettivamente, 4,63 m in lunghezza, 1,8 m in larghezza, 1,5 m in altezza su un passo di 2.669 mm. Per Golf Variant Alltrack, gli ingombri sono 4,64 m, 1,8 m e 1,51 m, con un interasse di 2.679 mm. Decisamente ampio, come sempre, il bagagliaio, che offre 1 m di larghezza fra i passaruota e 1,06 m di profondità. A sedili posteriori abbattuti, si ottiene un ripiano da quasi 1,85 m. La capacità utile di carico dispone di 611 litri nel normale assetto di marcia, e fino a 1.642 litri a schienale posteriore ribaltato in avanti.

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, VW Golf Variant 2021 viene equipaggiata con tre tipologie di alimentazione: benzina, mild-hybrid, metano e turbodiesel.

Versioni a benzina

1.0 TSI EVO 110 CV

1.5 TSI EVO ACT 130 CV

1.5 TSI EVO ACT 150 CV.

Versioni mild-hybrid

1.0 eTSI EVO DSG 110 CV

1.5 eTSI EVO ACT Dsg 130 CV

1.5 eTSI EVO ACT Dsg 150 CV.

Versione a metano

1.5 TGI DSH 130 CV.

Versioni turbodiesel

2.0 TDI Scr 115 CV

2.0 TDI Scr DSG 115 CV

2.0 TDI Scr Dsg 150 CV.

VW Golf Alltrack

2.0 TDI Scr Dsg 4Motion.

Le unità motrici in base all’allestimento

VW Golf Variant Life : 1.0 TSI EVO 110 CV; 1.5 TSI EVO Act 130 CV; 1.0 eTSI EVO Dsg 110 CV; 1.5 eTSI EVO ACT Dsg 130 CV; 1.5 TGI 130 CV; 2.0 TDI Scr 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 150 CV

: 1.0 TSI EVO 110 CV; 1.5 TSI EVO Act 130 CV; 1.0 eTSI EVO Dsg 110 CV; 1.5 eTSI EVO ACT Dsg 130 CV; 1.5 TGI 130 CV; 2.0 TDI Scr 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 150 CV VW Golf Variant Style : 1.5 TSI EVO Ect 130 CV; 1.5 eTSI EVO ACT 130 CV; 1.5 TGI Dsg 130 CV; 2.0 TDI Scr 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 150 CV-

: 1.5 TSI EVO Ect 130 CV; 1.5 eTSI EVO ACT 130 CV; 1.5 TGI Dsg 130 CV; 2.0 TDI Scr 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 115 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 150 CV- VW Golf Variant R-Line: 1.5 TSI EVO ACT 130 CV; 1.5 TSI EVO ACT 150 CV; 1.5 eTSI EVO ACT Dsg 130 CV; 1.5 eTSI EVO ACT Dsg 150 CV; 2.0 TDI Scr Dsg 150 CV.

Ecco quanto costano e gli equipaggiamenti

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” di Volkswagen Golf Varriant e Golf Alltrack 2021, con l’indicazione delle dotazioni di serie in base ai singoli allestimenti.

Volkswagen Golf Variant Life

1.0 TSI EVO 110 CV: 27.050 euro

1.5 TSI EVO ACT 130 CV: 28.400 euro

1.0 eTSI EVO Dsg 110 CV: 29.750 euro

1.5 eTSI EVO ACT Dsg 130 CV: 31.100 euro

1.5 TGI Dsg 130 CV: 33.450 euro

2.0 TDI Scr 115 CV: 30.900 euro

2.0 TDI Scr Dsg 115 CV: 32.900 euro

2.0 TDI Scr Dsg 150 CV: 35.200 euro.

Volkswagen Golf Variant Style

1.5 TSI EVO ACT 130 CV: 30.250 euro

1.0 eTSI EVO ACT Dsg 130 CV: 32.950 euro

1.5 TGI Dsg 130 CV: 35.300 euro

2.0 TDI Scr 115 CV: 32.750 euro

2.0 TDI Scr Dsg 115 CV: 34.750 euro

2.0 TDI Scr Dsg 150 CV: 37.050 euro.

Volkswagen Golf Variant R-Line

1.5 TSI EVO ACT 130 CV: 30.450 euro

1.5 TSI EVO ACT 150 CV: 31.450 euro

1.5 eTSI EVO ACT Dsg 130 CV: 33.150 euro

1.5 eTSI EVO ACT Dsg 150 CV: 34.150 euro

2.0 TDI Scr Dsg 150 CV: 37.250 euro.

Volkswagen Golf Alltrack

2.0 TDI Scr Dsg 4Motion: 44.100 euro.

Le dotazioni

Di seguito i principali accessori di serie.

VW Golf Variant Life

Cerchi in lega “Norfolk” da 16” con pneumatici da 205/55 R 16

Barre portatutto in nero

Ambient light per l’esterno

Gruppi ottici Full Led Eco anteriori e posteriori

Illuminazione Drl a Led

Illuminazione “ambient” per l’abitacolo in dieci tonalità di colore

Strumentazione digitale Digital Cockpit Pro con schermo da 10.25”

Climatizzatore automatico “Climatronic”

Volante multifunzione rivestito in pelle

Regolazione lombare per il sedile conducente

Modulo infotainment con impianto audio Radio Composition Media a display da 8.25”, App-Connect e connettività Car-to-X

Cruise Control adattivo

Front Assist

Sistema Keyless Go

Lane Assist

Park Pilot.

VW Golf Variant Style

Alla dotazione della versione Life aggiunge, fra gli altri:

Cerchi in lega “Belmont” da 17” con pneumatici da 225/45 R 17

Light Pack

Gruppi ottici Led Performance

Paraurti anteriore e posteriore con dettagli cromati

Modanatura cromata alle cornici della finestratura laterale

Illuminazione abitacolo “ambient” con 32 varianti cromatiche

Rivestimenti abitacolo in tessuto e artVelours

Impianto di climatizzazione “Climatronic” tri-zona

Sedile conducente ergoActive con 14 modalità di regolazione e funzione massaggio

Impianto audio Radio Ready2Discover con display da 10.25” e App-Connect wireless per le funzionalità infotainment

Emergency Assist (soltanto per le versioni equipaggiate di cambio automatico Dsg)

Traffic Jam Assist.

VW Golf Variant R-Line

La configurazione dall’immagine più sportiva aggiunge, oltre all’assortimento di accessori forniti di serie nelle versioni Style, quanto segue.

Cerchi in lega “Valencia” da 17” con pneumatici da 225/45 – 17

Gruppi ottici Led Eco anteriori e posteriori

Illuminazione Drl a Led

Assetto sportivo ribassato di 15 mm

Paraurti anteriore e posteriore R-Line con inserti in tinta nero lucido

Modanature laterali sottoporta in nero lucido

Modulo di programmi di guida “Driving Profile Selection”

Finestratura posteriore oscurata

Servoassistenza progressiva allo sterzo

Sedili R-Line semi-anatomici con poggiatesta integrato e regolazioni manuali

Climatizzatore automatico “Climatronic”.

Volkswagen Golf Alltrack

Rispetto all’allestimento Style, la configurazione dell’allestimento 4Motion aggiunge: