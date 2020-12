Volkswagen Golf Alltrack 2021: allestimenti e prezzi

Di Dario Montrone venerdì 4 dicembre 2020

Unica versione per la nuova Volkswagen Golf Alltrack, equipaggiata con il motore diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza e dotata della trazione integrale 4Motion

La nuova generazione della Volkswagen Golf Alltrack sarà commercializzata anche sul mercato italiano, nel corso del primo trimestre del 2021 al prezzo di 44.100 euro. Sarà disponibile solo nella versione con il motore diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima che, in abbinamento alla trazione integrale 4Motion, consentirà di raggiungere la velocità massima di 229 km/h, mentre l'autonomia ammonterà ad oltre 1.000 km grazie all'alimentazione a gasolio.



Dettagli che si ispirano al fuoristrada

Esteticamente, la nuova Volkswagen Golf Alltrack è riconoscibile per la carrozzeria station wagon con lo stile da SUV, in quanto dotata di assetto rialzato di 15 millimetri, vari elementi di colore nero opaco, dettagli in cromo opaco per il paraurti anteriore e le soglie laterali, nonché dei mancorrenti argentati sul tetto. Inoltre, sono previsti i cerchi in lega Ronda bruniti da 17 pollici di diametro, la calandra illuminata a led e i fari fendinebbia a forma di X, più le finiture Nature Cross Brushed per l'abitacolo.



La dotazione

La dotazione di serie della nuova Volkswagen Golf Alltrack è completa di modalità di guida aggiuntiva Offroad del sistema Driving Profile Selection per la guida in fuoristrada, fari anteriori e posteriori a led con il controllo automatico degli abbaglianti, illuminazione multicolor dell'abitacolo, avviamento senza chiave Keyless Start, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro, climatizzatore automatico Climatronic trizona, sedili comfort anteriori riscaldabili con il logo Alltrack sullo schienale, volante multifunzione in pelle, pedaliera in acciaio, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sistema di monitoraggio anteriore Front Assist con la frenata di emergenza City e il rilevamento di pedoni e ciclisti, assistente alle svolte Intersection Assist, monitoraggio della stanchezza del conducente Driver Alert, bloccaggio elettronico del differenziale XDS e comunicazione locale Car2X. In occasione del debutto, il navigatore satellitare Discover Media con il display touch screen da 10,25 pollici, i comandi vocali naturali Natural Voice Control e il sistema Wireless App Connect sarà incluso nel prezzo.