Alfa Romeo Giulia GTA: ecco la versione station wagon [RENDER]

Alfa Romeo ha deciso di festeggiare i 100 anni dell’iconico Quadrifoglio con il lancio di una versione speciale delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio in occasione dell’arrivo del nuovo restyling.

Sotto il cofano è rimasto ancora il motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari, solo che adesso eroga 520 CV anziché 510. La vettura top di gamma del Biscione rimane ancora però l’Alfa Romeo Giulia GTA (Gran Turismo Alleggerita).

Considerando che si tratta di un modello costruito in pochi esemplari, sicuramente lo storico marchio di Arese non ha alcuna intenzione di presentare una versione station wagon. Il renderista Kelsonik ha però ipotizzato come potrebbe essere il suo aspetto finale attraverso un progetto pubblicato su Instagram.

Adesso dispone di un vano bagagli piuttosto capiente

Partendo proprio dalla Giulia GTA con V6 da 540 CV, il renderista ha implementato un tetto più lungo che termina sopra il portellone, che si apre per rilevare un vano bagagli piuttosto capiente. Inoltre, ci sono dei pannelli posteriori e dei finestrini più estesi.

Il frontale, invece, proviene dall’ultimo restyling della Giulia, anche se i fari sono stati resi più slanciati. Per il resto, l’Alfa Romeo Giulia GTA Wagon propone lo stesso design aggressivo della vera vettura.