Nuova Volkswagen Golf Variant: la gamma per il mercato italiano

Di Dario Montrone lunedì 12 ottobre 2020

Inizialmente, la nuova Volkswagen Golf Variant sarà disponibile con il motore a benzina 1.0 eTSI nella configurazione 'mild hybrid' e il propulsore 2.0 TDI a gasolio



Sul mercato italiano è partita la prevendita della nuova Volkswagen Golf Variant, proposta al prezzo base di 29.750 euro e in arrivo entro fine anno. Inizialmente, la relativa gamma comprenderà il motore a benzina 1.0 eTSI da 110 CV di potenza - con il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti - nella configurazione 'mild hybrid' da 48V, più il propulsore diesel 2.0 TDI nelle declinazioni da 115 CV con il cambio manuale a sei marce e 150 CV con il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, mentre nel prezzo sarà incluso anche il navigatore satellitare Discover Pro con il display touch screen da 10,25 pollici, i comandi vocali naturali Natural Voice Control e il sistema Wireless App Connect.

La dotazione di serie standard della nuova Volkswagen Golf Variant, relativa all'allestimento Life, è completa di cerchi in lega Norfolk da 16 pollici di diametro, fari anteriori e posteriori a LED, Ambient Light esterno e interno, Keyless Go, climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione in pelle, strumentazione digitale Digital Cockpit, Wireless Charge, We Connect Plus, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, Car2X, monitoraggio della stanchezza del conducente Fatigue Detection, cruise control adattivo ACC, Front Assist con funzione di frenata d'emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist. L'allestimento Style, invece, prevede anche i cerchi in lega Belmont da 17 pollici, i fari anteriori IQ Light Led Performance, il climatizzatore automatico Climatronic trizona, il sistema Ambient Light interno a 32 colori, il sedile del conducente ergoActive e gli interni in ArtVelours, più i dispositivi Emergency Assist, Light Pack e Travel Assist.

Massima sportività con l'allestimento R-Line

Il top di gamma della nuova Volkswagen Golf Variant è rappresentato dall'allestimento R-Line dotato di cerchi in lega Valencia da 17 pollici, dettagli a contrasto di colore nero lucido, paraurti specifici, minigonne laterali, diffusore posteriore e vetri oscurati, sedili contenitivi con appoggiatesta integrati in tessuto e microfibra ArtVelours, padiglione di colore nero, pomello della leva del cambio in alluminio, volante sportivo in pelle traforata con comandi multifunzione touch, cuciture a contrasto specifiche, grafiche sportive per il Digital Cockpit, pedaliera e poggiapiedi in acciaio inox spazzolato, assetto sportivo ribassato di circa 15 millimetri e sterzo progressivo.