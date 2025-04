Una nuova era della mobilità si sta aprendo grazie alla combinazione di intelligenza artificiale e innovazione tecnologica. Al Salone di Shanghai, Volkswagen ha presentato un ambizioso progetto che promette di ridefinire il concetto di guida autonoma. Con 2 terabyte di dati processati ogni giorno per veicolo, 100.000 chilometri di test drive e oltre venti nuovi veicoli elettrici previsti entro il 2027, il colosso tedesco punta a una rivoluzione del settore automobilistico.

Collaborazione con Cariad

Alla base di questa trasformazione c’è la collaborazione tra Cariad, la divisione software di Volkswagen, e la cinese Horizon Robotics. Questa partnership ha dato vita a Carizon, una joint venture che ha sviluppato la piattaforma proprietaria Gaia. Si tratta di un sistema avanzato progettato per analizzare enormi quantità di dati e migliorare continuamente le prestazioni dei veicoli, rendendoli più sicuri ed efficienti. L’obiettivo è affrontare le sfide uniche del traffico complesso in Cina, uno dei mercati più dinamici e tecnologicamente avanzati al mondo.

La piattaforma Gaia sfrutta algoritmi di autoapprendimento per garantire un adattamento costante alle mutevoli condizioni stradali. Grazie a questa tecnologia, i sistemi di assistenza alla guida, noti come Adas, saranno in grado di fornire risposte rapide e precise. Secondo Marcus Hafkemeyer, amministratore delegato di Carizon, entro la fine dell’anno verranno introdotti sistemi Adas di Livello 2+, mentre per il 2026 è previsto il lancio della versione 2++ con funzionalità avanzate di navigazione autonoma, sia urbana che autostradale.

Il piano strategico di Volkswagen per il mercato cinese prevede il lancio di una nuova generazione di veicoli elettrici intelligenti già nel 2024. Questi modelli saranno commercializzati sotto i marchi Audi e Volkswagen, con una produzione che si espanderà significativamente nei prossimi anni. Un elemento chiave di questa strategia sarà l’introduzione della Compact Main Platform (Cmp) a partire dal 2026, pensata per le auto compatte e ottimizzata per le esigenze del mercato asiatico.

Guida autonoma supportata da IA

La scelta della Cina come epicentro di questa rivoluzione tecnologica non è casuale. La complessità della rete stradale cinese e le sfide specifiche che essa presenta offrono un ambiente ideale per testare e perfezionare i sistemi di guida autonoma di nuova generazione. Inoltre, il mercato cinese rappresenta un’opportunità unica per combinare sostenibilità e tecnologie all’avanguardia, consolidando il vantaggio competitivo di Volkswagen.

Questa mossa strategica riflette l’impegno del gruppo tedesco nel guidare l’innovazione nel settore automobilistico, sfruttando la sinergia tra tecnologia e sostenibilità. La partnership con Horizon Robotics e la creazione di Carizon rappresentano un passo cruciale verso una mobilità più intelligente e sicura, capace di rispondere alle esigenze di un mondo in rapida evoluzione.