Audi ridefinisce l’intrattenimento in auto integrando l’app di DAZN direttamente nei suoi sistemi di infotainment. Gli utenti possono ora accedere a contenuti esclusivi di streaming sportivo, come UEFA Champions League, FIFA Club World Cup, NFL, NBA e golf, trasformando i tempi di attesa durante la ricarica in momenti di puro piacere.

Lo sport in streaming arriva sulle auto

Questa innovazione posiziona Audi come pioniere nel settore automobilistico, offrendo un’esperienza unica senza necessità di dispositivi esterni. Grazie a un display touch principale da 14,5 pollici e a uno schermo secondario da 10,9 pollici dedicato ai passeggeri, è possibile godere dei contenuti anche durante gli spostamenti. Attualmente, questa funzionalità è disponibile su modelli selezionati come Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron.

Con questa mossa, Audi diventa il primo costruttore automobilistico a integrare DAZN direttamente nel sistema di bordo, dimostrando il proprio impegno verso un ecosistema digitale all’avanguardia. L’iniziativa si inserisce nell’espansione dell’Audi Application Store, che già include servizi come Amazon Music, Audible, Spotify, YouTube e booking.com.

Come usare DAZN sulle Audi

Per accedere al servizio, gli utenti necessitano di un account myAudi e di una connessione dati attiva. Sviluppato in collaborazione con CARIAD, la divisione software del Gruppo Volkswagen, il progetto prevede un’estensione futura ad altri marchi del gruppo.

L’esperienza a bordo può essere ulteriormente personalizzata: tramite l’app myAudi, è possibile selezionare temi sportivi per lo sfondo del sistema di infotainment e sincronizzare l’illuminazione ambientale, creando un’atmosfera coinvolgente e su misura.

Questa innovazione non solo arricchisce l’intrattenimento di bordo, ma ridefinisce gli standard di comfort e personalizzazione nel settore automobilistico, consolidando la posizione di Audi come leader nell’integrazione tecnologica.