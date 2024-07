Audi ha ufficializzato il lancio della nuova gamma A5, portando una piccola rivoluzione nella sua lineup. Con questa novità, la casa dei quattro anelli si avvia verso un futuro sempre più elettrico, rinnovando anche la nomenclatura dei suoi modelli. I numeri pari saranno dedicati alle vetture elettriche, mentre quelli dispari identificheranno i modelli con motore endotermico. Per questo motivo, la nuova Audi A5 rappresenta in realtà la nuova generazione della Audi A4.

Audi A5, sia berlina che station wagon

La gamma Audi A5 2024 includerà le versioni berlina (Sportback) e Avant (station wagon), e farà il suo debutto nelle concessionarie italiane nel quarto trimestre del 2024. Sebbene i prezzi per il mercato italiano non siano ancora stati annunciati, in Germania il listino partirà da 45.200 euro.

La nuova Audi A5 è il primo modello della casa di Ingolstadt a utilizzare la piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale. Un’altra novità è la nuova architettura elettronica E3 1.2, introdotta per la prima volta con la Audi Q6 e-tron. Le dimensioni della A5 sono cresciute rispetto ai modelli precedenti: sia la berlina che la station wagon misurano 4.829 millimetri in lunghezza (67 mm in più), con un passo di 2.900 mm. La capacità del bagagliaio varia da 445 a 1.299 litri per la berlina e da 476 a 1.424 litri per la station wagon.

Il design della nuova Audi A5 è più sportivo e dinamico rispetto alla precedente A4. La berlina si ispira alle coupé con un padiglione fortemente inclinato e una sezione di coda che termina con uno spoiler integrato. Il frontale è dominato da un ampio single frame con struttura tridimensionale a nido d’ape, ispirato alle linee sportive di Audi Sport. I gruppi ottici, sia anteriori che posteriori, sono stati affinati e adottano la seconda generazione della tecnologia OLED. Questi fari posteriori evolvono in veri e propri display capaci di comunicare con l’ambiente circostante tramite specifiche animazioni, segnalando per esempio situazioni di pericolo.

Per quanto riguarda la personalizzazione, la nuova A5 offre fino a otto firme luminose per le luci diurne dei fari Audi Matrix LED e per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0. Gli utenti possono modificare il design dell’auto attraverso il sistema d’infotainment MMI e l’app myAudi.

Una gamma motori completa

La gamma di motori della nuova Audi A5 è stata parzialmente svelata. Il modello entry-level monta un motore 2.0 TFSI da 150 CV con turbocompressore a geometria variabile, abbinato a una trasmissione a doppia frizione S tronic, disponibile anche nella versione da 204 CV. Quest’ultima offre la trazione integrale quattro ultra, che attiva la ripartizione della coppia al retrotreno solo quando necessario.

Il motore 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia è dotato della tecnologia MHEV plus a 48 Volt, che fornisce una spinta extra di 24 CV e permette di effettuare manovre di parcheggio in modalità elettrica. Il motore quattro cilindri della serie EA288, abbinato al cambio a doppia frizione S tronic, è disponibile con trazione anteriore o integrale quattro ultra.

Al vertice della gamma troviamo le versioni sportive S5, con un motore V6 TFSI da 3,0 litri e 367 CV, dotato di tecnologia MHEV plus e trazione quattro con differenziale sportivo posteriore. In futuro arriveranno anche versioni Plug-in Hybrid, con un’autonomia elettrica di circa 100 km.

La nuova Audi A5 offre un assetto standard o sospensioni sportive, che abbassano l’assetto di 20 mm. Gli ammortizzatori adattivi e lo sterzo progressivo, con servoassistenza e demoltiplicazione variabili, garantiscono una guida più precisa e diretta rispetto al modello precedente. Audi A5 raggiungerà dunque le concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2024.