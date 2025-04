La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta raggiungendo livelli allarmanti, trasformandosi in una vera e propria battaglia di dazi che sta colpendo duramente colossi tecnologici come Tesla. L’azienda americana, emblema dell’innovazione nel settore delle auto elettriche, si trova ora costretta a sospendere gli ordini dei suoi modelli di punta nel mercato cinese.

Ripercussioni a causa dei dazi

Le tensioni commerciali hanno seguito un’escalation rapida e chiara: da un iniziale dazio reciproco del 34%, la situazione è degenerata con la Cina che ha aumentato le tariffe all’84% e gli Stati Uniti che hanno risposto con un incremento fino al 145% sulle importazioni cinesi. Questo circolo vizioso, nato durante l’amministrazione Trump, ha avuto ripercussioni significative su tutto il settore industriale americano.

Per Tesla, le conseguenze sono immediate e significative. I modelli Model S e Model X, simboli del segmento premium e importati direttamente dagli stabilimenti americani, non possono più essere ordinati in Cina. Sebbene rappresentino solo circa 2.000 unità all’anno, questi veicoli generano margini di profitto rilevanti per l’azienda guidata da Elon Musk.

Salve le vetture prodotte in Cina

La situazione appare più favorevole per i modelli Model 3 e Model Y, prodotti localmente nella Gigafactory di Shanghai. Essendo assemblati in territorio cinese, questi veicoli non subiscono le stesse barriere tariffarie, consentendo a Tesla di mantenere la competitività nel segmento medio del mercato asiatico. Tuttavia, persiste l’incognita legata alle forniture di batterie, componenti essenziali che provengono in gran parte dalla Cina.

L’impatto di questa disputa non si limita a Tesla. Negli Stati Uniti, Stellantis ha già sospeso 900 lavoratori a causa delle difficoltà produttive causate dai dazi, evidenziando le ripercussioni sociali di queste politiche protezionistiche.

In mancanza di una strategia di de-escalation, le tensioni commerciali tra le due potenze sembrano destinate a perdurare, costringendo aziende come Tesla a rivedere continuamente le proprie strategie per adattarsi a un contesto geopolitico in costante evoluzione.