La recente frattura tra Elon Musk e Donald Trump sui temi legati ai dazi commerciali ha portato a una crisi senza precedenti per Tesla, specialmente nel mercato della Cina. Le politiche protezionistiche adottate dall’ex presidente americano e l’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina stanno avendo un impatto devastante sul valore azionario dell’azienda e sulle sue vendite globali. Dall’inizio dell’anno, le azioni Tesla hanno registrato un crollo del 42%, scendendo a 233,29 dollari, evidenziando una situazione critica per il colosso automobilistico.

L’incapacità di Musk di convincere Trump a revocare i dazi, in particolare quelli mirati contro la Cina, rappresenta una delle divergenze più significative tra i due. Per Tesla, che considera il mercato cinese strategico per la sua espansione, questa situazione potrebbe trasformarsi in un rischio esistenziale, minacciando le sue operazioni internazionali e la sua posizione di leadership nel settore automobilistico.

Donald Trump ha recentemente minacciato di aumentare le tariffe sui prodotti cinesi fino al 50%, a meno che Pechino non decida di eliminare i dazi di ritorsione del 34%. La risposta della Cina non si è fatta attendere: un portavoce del Ministero del Commercio ha dichiarato che il paese è pronto a “combattere fino alla fine” contro quelle che considera politiche commerciali aggressive e coercitive. Questa intensificazione della guerra commerciale sta destabilizzando i mercati azionari globali, già messi a dura prova da incertezze economiche e politiche.

Per Elon Musk, la sfida è duplice: da un lato, deve proteggere gli interessi di Tesla in un contesto di crescente ostilità commerciale; dall’altro, deve mantenere la fiducia degli investitori e dei consumatori. Il CEO si trova in una posizione sempre più complessa, diviso tra il suo ruolo di innovatore tecnologico e quello di consigliere industriale. La sua opposizione alle politiche di Trump sottolinea quanto sia difficile navigare in un panorama economico e politico sempre più polarizzato.

Nel frattempo, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha avviato colloqui con Trump in Florida, cercando di ridurre le tensioni commerciali e promuovere un approccio più costruttivo ai dazi. Bessent ha suggerito di utilizzare le tariffe come strumenti negoziali per raggiungere accordi commerciali vantaggiosi, piuttosto che come misure punitive. Secondo fonti interne, Bessent avrebbe avvertito Trump che “i mercati continueranno a crollare” se non si adotterà un approccio più mirato e strategico. Questo intervento riflette le crescenti preoccupazioni per le conseguenze economiche di una politica commerciale troppo aggressiva.

Le conseguenze per Tesla sono già evidenti. La diminuzione delle vendite, combinata con il deprezzamento delle azioni, sta mettendo sotto pressione un’azienda che ha investito enormi risorse nella sua espansione globale. Per Tesla, il mercato cinese rappresenta una fonte cruciale di ricavi, ma le attuali politiche commerciali stanno erodendo la sua competitività in questa regione chiave.

In questo contesto, il futuro di Elon Musk e di Tesla dipenderà dalla capacità di adattarsi a queste sfide senza precedenti. Con le relazioni sino-americane in bilico e i mercati azionari instabili, Musk dovrà dimostrare di saper bilanciare le esigenze degli investitori con quelle dei consumatori, mantenendo la sua visione innovativa in un panorama globale sempre più complesso e imprevedibile.