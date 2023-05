Volkswagen: il gruppo tedesco è “abbastanza fiducioso” di poter produrre veicoli elettrici da 25.000 €

Volkswagen nei prossimi anni vuole diventare leader del segmento dei veicoli elettrici a livello globale. Per farlo è consapevole che dovrà lanciare sul mercato anche auto elettriche a prezzi “popolari”. A proposito di ciò nelle scorse ore si registrano alcune dichiarazioni da parte di chief financial officer del gruppo Arno Antlitz, che secondo quanto riportato da Autocar, si dice abbastanza fiducioso che il gruppo tedesco in futuro potrà commercializzare auto elettriche con prezzi intorno ai 25.000 €.

Cresce la fiducia nel gruppo Volkswagen per quanto riguarda il lancio di auto elettriche da meno di 25.000 €

Di recente Volkswagen ha mostrato la concept car ID.2all che ha mostrato una vettura elettrica dalle dimensioni simili a quelle di una Polo con un prezzo intorno ai 25.000 €. Inoltre la casa automobilistica di Wolfsburg ha pure confermato di stare lavorando ad un’auto ancora più piccola che avrà un prezzo di partenza intorno ai 20.000 €. Questa vettura potrebbe avere il nome di ID.1. Oltre ai veicoli elettrici economici a marchio Volkswagen , il marchio tedesco prevede di utilizzare appieno il proprio portafoglio di marchi per realizzare un profitto, con i modelli gemelli di Skoda e Cupra che dovrebbero fare la loro comparsa nei prossimi anni.

Secondo Antlitz il gruppo Volkswagen può fare molto in termini di economia di scala. Inoltre il produttore tedesco ha sviluppato i propri pacchi batteria e li sta producendo internamente in uno stabilimento a Valencia in Spagna, il che contribuirà notevolmente alle possibilità del gruppo automobilistico di ottenere un profitto dai prossimi modelli elettrici a prezzi accessibili. Vedremo dunque dall’azienda tedesca che novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito del suo futuro elettrico.