Volkswagen ID. Buzz: debutta in Europa la versione a passo lungo [FOTO]

Volkswagen ha presentato nelle scorse ore la versione a passo lungo del Volkswagen ID. Buzz completamente elettrico per Europa, Canada e Stati Uniti. In Nord America, il 2 giugno, si è tenuta l’anteprima mondiale ad Huntington Beach, sulla Pacific Coast Highway vicino a Los Angeles.

Dopodiché, l’azienda ha scelto accuratamente anche la data e il luogo del successivo debutto europeo, che si tiene proprio questo weekend durante il Volkswagen Bus Festival di Hannover. Forte di una lunghezza di quasi 5 metri e fino a sette posti a sedere, l’ID. Buzz LWB (Long Wheelbase) amplia la gamma degli impieghi possibili.

La maggiore lunghezza crea lo spazio corrente per una terza fila di sedili, per un bagagliaio ancora più capiente, per una nuova e più grande batteria da 85 kWh e per un’autonomia superiore. Inoltre, arriva con un nuovo motore elettrico da 286 CV di potenza che gli permette di impiegare 7,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. Le consegne del Volkswagen ID. Buzz a sette posti avverranno nel Vecchio Continente nel corso del 2024.

È lungo quasi 5 metri

Entrando più nello specifico, la nuova variante del van completamente elettrico misura 4962 mm di lunghezza, presenta un passo di 3239 mm, un’altezza di 1927 mm e una larghezza di 1985 mm. Inoltre, vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0.29.

Le due varianti di passo dell’ID. Buzz condividono i caratteristici sbalzi corti della carrozzeria, il cofano anteriore a forma di V, la grafica dei fari a LED e il classico posteriore tipico del pulmino Volkswagen, dove è presente una fascia di luci a LED continua. Tutte le versioni vengono fornite con i fari LED IQ.Light.

La carrozzeria può essere personalizzata con cinque diversi colori, tra cui le combinazioni Mono Silver e Candy White. Con l’ID. Buzz a passo lungo debuttano il grande tetto panoramico in vetro intelligente e i finestrini delle porte scorrevoli che scorrono elettricamente verso la zona posteriore quando vengono aperti.

Vanta un nuovo e ampio tetto in vetro trasparente

In base all’equipaggiamento scelto, anche le portiere scorrevoli e il portellone posteriore si aprono e si chiudono elettricamente. Il tetto è stato completamente riprogettato e adesso vanta una superficie vetrata trasparente di 1,5 m². È praticamente il tetto in vetro più grande tra tutti i modelli della casa automobilistica tedesca.

Il VW ID. Buzz LWB è uno dei pochi EV in grado di trasportare facilmente l’attrezzatura per il parapendio o metà squadra di calcio, completa di borsoni e palloni, per una partita in trasferta. In base alla configurazione scelta, il modello può essere utilizzato come veicolo a cinque posti, a sei posti con sedili singoli e braccioli nella seconda fila oppure a sette posti.

Il sedile del passeggero anteriore, i sedili esterni della seconda fila e quelli della terza fila dispongono di serie di ancoraggi ISOFIX e Top Tether per il trasporto sicuro dei bambini. Sia il conducente che il passeggero anteriore siedono in posizione eretta ed elevata rispetto agli altri.

A seconda dell’allestimento, il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore dispongono di un bracciolo esterno. Le versioni top di gamma dei sedili offrono una regolazione elettrica a 12 vie e dispongono anche di funzione massaggio e memory.

Alcune funzioni possono essere gestite con la voce

Troviamo anche un display da 5.3 pollici che permette di gestire alcune funzioni mentre al centro della plancia spicca uno schermo touch da 12.9 pollici per il sistema di infotainment. Come novità assoluta, verrà offerto anche un display head-up.

C’è anche il nuovo Car Control Centre che permette di accedere direttamente alle principali funzioni, configurabili individualmente. Numerose feature presenti a bordo del Volkswagen ID. Buzz possono essere utilizzate tramite l’assistente vocale IDA.

Non mancano un caricatore wireless per smartphone compatibili integrato nella plancia e fino a otto porte USB Type-C, oltre a delle prese di corrente da 230V. Questo veicolo si distingue anche per il pratico multispazio ID. Buzz Box estraibile. Si tratta di un vano portaoggetti con divisori regolabili che possono essere usati contemporaneamente come apribottiglie e raschia-ghiaccio.

Vanta una nuova batteria da 85 kWh

Nella configurazione a cinque posti, con carico sistemato fino al bordo superiore degli schienali, si ottiene un volume di 1340 litri, che arriva a 2469 litri se caricato fin dietro la prima fila.

La nuova batteria da 85 kWh può essere ricaricata rapidamente fino a 200 kW. Bastano soli 25 minuti per ricaricare dal 10% all’80%. Volkswagen ha pensato anche di implementare una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per rendere il Volkswagen ID. Buzz a passo lungo più sicuro. Esempi sono i sistemi Car2X, Front Assist, Lane Assist, Travel Assist, Park Assist Pro e così via.

Il layout del telaio prevede un assale MacPherson con ammortizzatori telescopici a molla all’anteriore e un asse multilink al posteriore.

Infine, nella versione lunga, i clienti possono scegliere fra cerchi da 18”, 19”, 20” e 21”, tutti abbinati a pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata.