La nuova berlina elettrica del marchio tedesco, in fase di sviluppo tra Europa e Cina, è stata presentata e occupa il sesto posto nella scala dei modelli 100% elettrici dell’azienda di Wolfsburg. La nuova Volkswagen ID AERO Concept debutta come prototipo, ma molto vicina alla produzione in serie e sarà svelata nella sua forma definitiva per l’Europa e gli Stati Uniti nel 2023.

Parte dell’ambiziosa strategia “Accelerate”, con cui il costruttore tedesco intende acquisire una nuova dimensione nel 2025 diventando leader di mercato nella vendita di auto elettriche, l’Aero è una delle chiavi per le famiglie che amano i lunghi viaggi.

Volkswagen ID Aero Concept: una svolta per il design ID.

Il suo design dà una nuova svolta allo stile della gamma Volkswagen ID, con fari più sottili e allungati che mostrano una nuova brand identity per i futuri veicoli elettrici, con quattro punti molto caratteristici con tecnologia Matrix LED di «IQ. Light». Una caratteristica presa in prestito direttamente dalla Space Vizzion Concept presentata tre anni fa.

Il nome inedito della nuova Volkswagen ID. Aero Concept si riferisce a due qualità chiave, aerodinamica e spaziosità, evidenziate da una silhouette e una linea del tetto molto fluide, che producono un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,23x.

Spazio e comfort

Il pannello superiore è composto da un enorme tetto panoramico che si estende senza soluzione di continuità dal parabrezza al lunotto. La ID. Aero, che misura quasi cinque metri di lunghezza, rinuncia alle tradizionali maniglie delle porte, optando per quelle a scomparsa (elettriche). Sul lato c’è anche una nuova modanatura battezzata “Tornado”, che si estende sui passaruota.

L’ID. Aero monta inoltre cerchi in lega con un design aerodinamico a turbina da non meno di 22 pollici di diametro. Il posteriore offre un look più all’avanguardia, con i gruppi ottici allungati in un unico elemento e una nuova grafica luminosa con tecnologia Matrix LED. Il marchio tedesco non ha fornito immagini degli interni, ma ha messo in evidenza un livello di spazio ai vertici della categoria, per cinque passeggeri, con un carico tecnologico significativo incentrato su digitalizzazione e connettività, dotato di aggiornamenti wireless.

Piattaforma e autonomia della Volkswagen ID. Aero Concept

Volkswagen ID. Aero Guarda le altre 5 fotografie →

La Volkswagen ID. Aero Concept si basa sulla piattaforma MEB utilizzata da tutti i veicoli elettrici del gruppo tedesco, dotata in questo caso di una potente batteria. Nello specifico si tratta del pack di accumulatori con la maggiore capacità netta offerta fino ad oggi. Si parla di 77 kWh netti che, secondo le misurazioni del ciclo WLTP, omologherebbero ben 620 chilometri di autonomia con una sola ricarica. Una cifra che varierà a seconda delle versioni e configurazioni di uno e due motori elettrici che saranno messi a disposizione.

La versione definitiva del prototipo, un modello globale che arriverà anche negli Stati Uniti, debutterà nel mercato europeo durante 2023 e sarà prodotta nello stabilimento di Emden, in Germania.