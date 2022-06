La nuova berlina elettrica del marchio tedesco, in fase di sviluppo tra Europa e Cina, è stata presentata e occupa il sesto posto nella scala dei modelli 100% elettrici dell’azienda di Wolfsburg. La nuova Volkswagen ID. AERO debutta come concept car ma molto vicina alla produzione in serie. Sarà svelata ella sua forma definitiva per Europa e Stati Uniti nel 2023.