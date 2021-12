Volkswagen ID.5: prezzo, autonomia, interni, dimensioni, uscita

In piena corrispondenza con i piani di evoluzione strategica della propria lineup a zero emissioni che ha conosciuto un’ulteriore definizione (ad inizio 2021) con l’illustrazione del programma “Accelerate” che accanto ad una “offensiva” elettrica globale punta ad una ridefinizione dei contenuti hi-tech in materia di digitalizzazione e sistemi di guida automatizzata, a poco più di due anni dal via alla produzione della berlina compatta ID.3 (stabilmente nelle prime posizioni fra i modelli elettrici a batteria più venduti in Europa) e ad un mese esatto dalla presentazione ufficiale, Volkswagen avvia la fase di ordinazioni per ID.5, ovvero la declinazione Crossover-Coupé della gamma ID. sviluppata sulla medesima piattaforma modulare MEB–Modularer Elektrobaukasten.

Quali versioni in Italia

Sul nostro mercato, VW. ID.5 (assemblata a Zwickau, stabilimento sassone “cuore” della rivoluzione elettrica VW ed esordirà nelle concessionarie ad aprile 2022) si compone di due declinazioni:

Volkswagen ID.5 Pro Performance , con motore posteriore da 204 CV, per una velocità massima di 160 km/h (prudenzialmente autolimitati per non incidere in maniera negativa sul consumo di energia), 8”4 richiesti per l’accelerazione da 0 a 100 km/h e 520 km di autonomia a ciclo WLTP;

, con motore posteriore da 204 CV, per una velocità massima di 160 km/h (prudenzialmente autolimitati per non incidere in maniera negativa sul consumo di energia), 8”4 richiesti per l’accelerazione da 0 a 100 km/h e 520 km di autonomia a ciclo WLTP; Volkswagen ID.5 GTX, con due motori elettrici (uno anteriore, uno posteriore: la trazione è, dunque, integrale) da 299 CV, in grado di raggiungere una velocità di punta di 180 km/h (autolimitati), 6”3 per lo scatto 0-100 km/h e 490 km di autonomia con un picco di ricarica di 150 kW (con questa potenza, l’allaccio ad una colonnina “fast charge” permette, indicano i tecnici di Wolfsburg, di ottenere in sei minuti l’energia sufficiente a coprire 100 km).

Più avanti, anticipava Volkswagen al momento del “vernissage” di inizio novembre, sarà disponibile anche un sistema di ricarica bidirezionale, utile a reimpiegare nella rete domestica l’energia non utilizzata dal veicolo.

Dimensioni esterne e vano bagagli

Lunghezza: 4,6 m;

Larghezza: 1,85 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,62 m;

Passo: 2.766 mm;

Capienza bagagliaio: 549 litri con si sedili posteriori in posizione normale, fino a 1.561 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Volkswagen ID.5 Pro Performance: 52.900 euro ;

; Volkswagen ID.5 GTX: 58.700 euro.

Formule di estensione della garanzia (prezzi IVA compresa)

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km: 530 euro;

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km: 770 euro;

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km: 1.115 euro;

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km: 835 euro;

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km: 1.295 euro;

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km: 2.005 euro.

Programmi di manutenzione (prezzi IVA compresa)

Piani di manutenzione ordinaria Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km: 450,00 euro;

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km: 780 euro.

Gli equipaggiamenti di serie

VW ID.5 Pro performance

Esterni

Appendice aerodinamica anteriore;

Cerchi in lega “Hamar” Black da 8J x 19” all’anteriore ed 8Jx19” al posteriore, con pneumatici da 235/55 R 19 e 255/50 R 19;

Gruppi ottici anteriori Full Led;

Fanaleria posteriore a Led;

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchi retrovisori;

Montanti posteriori e cornice tetto in Glossy Silver;

Parte inferiore delle porte in tinta carrozzeria;

Specchi retrovisori esterni elettrici e riscaldati;

Spoiler posteriore integrato;

Tetto verniciato in nero;

Ugelli lavavetro anteriori riscaldati automaticamente;

Welcome Lights.

Interni

Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato nella plancia;

Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero;

Consolle portaoggetti centrale anteriore ‘’high’’ con chiusura a tendina;

Copertura vano bagagli;

ID.Light (luci interne dinamiche che interagiscono con il conducente);

Inserti cruscotto (cover infotainment e strumenti) in nero lucido;

Zona superiore della plancia in Florence Brown con doppia cucitura a contrasto;

Rivestimento sedili in tessuto “Matrix”;

Rivestimento vano bagagli in tessuto;

Scomparti portaoggetti nei pannelli porta;

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Sedili anteriori riscaldabili;

Sedili posteriori frazionabili;

Volante in pelle riscaldabile, multifunzione, a tecnologia capacitiva con riconoscimento del contatto delle mani.

Funzionalità, digitalizzazione e infotainment

Comandi di bordo touch o a sfioramento;

Infotainment con schermo touch da 12”;

App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili);

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Chiusura centralizzata con telecomando;

Climatizzatore “Climatronic” automatico bi-zona con filtro antipolvere, antipolline ed anti-allergeni;

Illuminazione strumentazione interna “ambient Light” in dieci tonalità di colore;

Illuminazione vano piedi anteriore;

Illuminazione vano bagagli;

Impianto audio “High” a sei altoparlanti;

Sistema Keyless Go;

Luci di lettura anteriori e posteriori;

Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione);

Navigatore “Discover Pro”;

Aggiornamenti software online;

Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth;

Tecnologia Car-2-X;

Due prese Usb-C nella consolle centrale anteriore;

Due prese Usb-C a disposizione degli occupanti la fila posteriore di sedili;

Sistema di ricarica wireless per smartphone;

Servizi online We Connect ID. per tre anni;

Servosterzo elettromeccanico;

Sensore luci;

Sensore pioggia;

Sistema di ricezione radio digitale DAB+;

Start&Stop con recupero dell’energia in frenata;

Specchio retrovisore interno con schermatura automatica anti-abbagliamento;

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit);

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità.

Sicurezza

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile);

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori;

Airbag laterali anteriori per il torace;

Airbag centrale anteriore di contenimento;

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza;

Tre poggiatesta posteriori regolabili in altezza;

Attrezzi di bordo e Kit gonfiaggio pneumatici;

Cruise Control Adattivo;

Dispositivo antiavviamento elettronico;

Driving Profile Selection;

e-sound (suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h);

Emergency Call;

Freni a disco anteriori;

Freni a tamburo posteriori;

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold;

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti;

Light Assist base;

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori);

Predisposizione Isofix per due seggiolini nei sedili posteriori e passeggero anteriore (compatibile anche per I-Size);

Riconoscimento della segnaletica stradale;

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”;

Sistema di rilevamento stanchezza conducente “Fatigue Detection”;

Supporto frenata del veicolo in arrivo in caso di svolta e sterzata di supporto.

Alimentazione e ricarica

Batteria agli ioni di litio da 77kWh utili di capacità;

Presa di ricarica CCS Combo (potenza massima usufruibile: 11 kW a corrente alternata, 135 kW a corrente continua);

Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A);

Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A).

VW ID.5 GTX

Esterni

Appendice aerodinamica anteriore;

Cerchi in lega “Ystad” da 8Jx20” all’anteriore (con pneumatici da 235/50 R 20) e da 9J x 20” al posteriore (con pneumatici da 255/45 R 20);

Esterni GTX con paraurti anteriore dedicato e GTX light signature;

Gruppi ottici anteriori a tecnologia Led Matrix con Dynamic Light Assit e fascia luminosa che collega i due fari;

Fanaleria posteriore Fari a Led 3D con indicatori di direzione dinamici;

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchi retrovisori esterni;

Montanti posteriori e cornice del tetto a finitura Antracite;

Zona inferiore delle porte verniciata in tinta carrozzeria;

Specchi retrovisori esterni elettrici e riscaldati;

Spoiler posteriore integrato;

Ugelli lavavetro anteriori riscaldati automaticamente;

Vernice metallizzata;

Welcome Lights.

Interni

Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto;

Battitacco portiere anteriori con monogramma “GTX”;

Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero;

Consolle portaoggetti centrale anteriore ‘’high’’ con chiusura a tendina;

Copertura vano bagagli;

ID.Light (luci interne dinamiche che interagiscono con il conducente);

Inserti cruscotto (cover infotainment e strumenti) in nero lucido;

Zona superiore della plancia in X-Blue con doppia cucitura rossa a contrasto;

Rivestimenti dei sedili in tessuto Lurus Nero Soul con cuciture rosse e ricamo traforato “GTX”;

Rivestimento vano bagagli in tessuto;

Scomparti portaoggetti nei pannelli porta;

Scomparti portaoggetti nel vano bagagli;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Sedili anteriori riscaldabili;

Sedili posteriori frazionabili;

Volante in pelle riscaldabile, rivestito in pelle, multifunzione capacitivo con badge “GTX” e inserti rossi.

Funzionalità, digitalizzazione e infotainment

Comandi di bordo touch o a sfioramento;

Infotainment con schermo touch da 12”;

Connettività Car-to-X;

App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili);

Chiusura centralizzata con telecomando;

Climatizzatore automatico “Climatronic” bi-zona con filtro antipolvere, antipolline e anti-allergeni;

Display multifunzione a colori 5.3” ID. Cockpit;

Illuminazione strumentazione interna “ambient” in trenta tonalità di colore;

Illuminazione vano piedi anteriore;

Illuminazione vano bagagli;

Impianto audio “High” con sei altoparlanti;

Sistema Keyless Go;

Luci di lettura anteriori e posteriori;

Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione);

Navigatore “Discover Pro”;

Aggiornamenti software online;

Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth;

Due prese Usb-C anteriori;

Due prese Usb-C posteriori;

Ricarica wireless per smartphone;

Servizi online We Connect ID. per tre anni;

Servosterzo elettromeccanico;

Sensore pioggia;

Sensore luci;

Sistema di ricezione radio digitale DAB+;

Start&Stop con recupero dell’energia in frenata;

Specchio retrovisore interno con schermatura automatica anti-abbagliamento;

Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit);

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità.

Sicurezza

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile);

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori;

Airbag laterali anteriori per il torace;

Airbag centrale anteriore di contenimento;

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza;

Tre poggiatesta posteriori regolabili in altezza;

Attrezzi di bordo e Kit gonfiaggio pneumatici;

Cruise Control Adattivo;

Dispositivo antiavviamento elettronico;

Driving Profile Selection;

e-sound (suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h);

Emergency Call;

Freni a disco anteriori;

Freni a tamburo posteriori;

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold;

Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti;

Light Assist base;

Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori);

Predisposizione Isofix per due seggiolini nei sedili posteriori e passeggero anteriore (compatibile anche per I-Size);

Riconoscimento della segnaletica stradale;

Sistema di assistenza al mantenimento della corsia “Lane Assist”;

Sistema di rilevamento stanchezza conducente “Fatigue Detection”;

Supporto frenata del veicolo in arrivo in caso di svolta e sterzata di supporto.

Alimentazione e ricarica