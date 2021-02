Volkswagen ID.4: allestimenti e prezzi del SUV elettrico

Un investimento da più di 11 miliardi di euro, spalmato fino al 2023, per lo sviluppo di una gamma di modelli elettrici: l’obiettivo, già stimato dai vertici di Wolfsburg, è di giungere entro cinque anni ad un monte-produzione annuo di un milione e mezzo di auto elettriche. Dopo l’esordio di VW ID.3, berlina di fascia compact che, nella seconda metà del 2020, ha costituito l’ingresso ufficiale della “famiglia” ID. sul mercato, il prossimo step vede ID.4 nel ruolo di protagonista.

Disponibile alle ordinazioni

Un debutto che viene anticipato dal via ufficiale alle ordinazioni del compact-SUV 100% elettrico per l’Italia, dove viene proposto in due configurazioni di batteria (52 kWh e 77 kWh di capacità utile, corrispondenti alle due basi tecnologiche Pure Performance e Pro Performance) e quattro allestimenti. Più avanti arriverà una inedita versione sportiva GTX. Ma andiamo con ordine.

Vendite di modelli elettrici triplicate nel 2020

Volkswagen ID.4 si incarica di traghettare verso l’alimentazione “zero emission” uno dei segmenti di mercato centrali fra le strategie industriali e commerciali a livello globale: il settore C-SUV (cui l’attesa novità ID.4 appartiene), che allo stesso modo delle vetture di segmento C (ID.3, appunto) rappresenta uno dei più venduti.

“VW ID.4 gioca un ruolo importante: con questo modello, Volkswagen amplia la propria gamma attraverso la proposta di un veicolo elettrico nella fascia di maggiore crescita su scala mondiale, ovvero il comparto compact-Sport Utility – dichiara a questo proposito Ralf Brandstätter, amministratore delegato della Divisione Volkswagen Passenger Cars – Nel 2020, abbiamo triplicato le consegne di veicoli 100% elettrici”. “Con il lancio globale di VW ID.4, che contiamo saprà attirare ancora più persone entusiaste della e-mobility, puntiamo a conferire alla nostra ‘offensiva’ elettrica un ulteriore impulso – prosegue Klaus Zellmer, membro del CdA per la Divisione Vendite di Volkswagen Passenger Cars – Le ordinazioni ricevute sono già 17.000”.

2021: due terzi della produzione in Europa

Volkswagen ID.4 è già in produzione nelle linee di montaggio di Zwickau, per l’Europa, e Anting e Foshan (Cina): nel 2022 si attende il via all’assemblaggio a Emden (Germania) e Chattanooga (Usa). In merito alla distribuzione territoriale, sul totale delle consegne previste per il 2021 Volksagen stima che circa due terzi andranno in Europa, ed il restante 33% verrà suddiviso fra Cina (dove due saranno le versioni proposte: ID.4 Crozz e ID.4 X) e nord America.

In concessionaria ad aprile

Il debutto su strada di Volkswagen ID.4 in Europa è dunque imminente: dopo la fase di avvio alla prevendita delle configurazioni-lancio in serie limitata 1st Edition e 1st Max (in vendita, nell’ordine, a 48.600 e 58.600 euro), si aprono le ordinazioni delle altre varianti di gamma. L’arrivo presso le Concessionarie Volkswagen italiane della gamma ID.4 è previsto per il mese di aprile.

Ecco quanto costa

La lineup Volkswagen ID.4 si articola in quattro allestimenti, che riportiamo insieme all’indicazione dei prezzi di vendita “chiavi in mano”:

VW ID.4 City , con batteria da 52 kWh e 170 CV di potenza: 43.150 euro

, con batteria da 52 kWh e 170 CV di potenza: VW ID.4 Life , con batteria da 77 kWh e 204 CV di potenza: 49.150 euro

, con batteria da 77 kWh e 204 CV di potenza: VW ID.4 Business , con batteria da 77 kWh e 204 CV di potenza: 53.150 euro

, con batteria da 77 kWh e 204 CV di potenza: VW ID.4 Tech, con batteria da 77 kWh e 204 CV di potenza: 57.150 euro.

Accede agli Ecobonus

In base agli importi indicati, l’intera gamma del C-SUV elettrico di Wolfsburg rientra negli Ecobonus ministeriali rifinanziati con la legge di Bilancio 2021 e la cui aggiornata piattaforma del MISE per le prenotazioni online è operativa dalla metà di gennaio: per l’acquisto di una nuova auto elettrica, in caso di rottamazione viene applicato un Ecobonus di 6.000 euro più 2.000 euro dalla nuova “finanziaria” 2021, con 2.000 euro di sconto concessionaria; senza rottamazione, gli importi sono di 4.000 euro più 1.000 euro di Ecobonus e 1.000 euro di sconto concessionaria.

ID.Charger: una Wallbox dedicata

A disposizione dei clienti di VW ID.4 c’è la possibilità di acquistare la Wallbox dedicata a marchio Elli (azienda del Gruppo Volkswagen specializzata nella fornitura di soluzioni di ricarica), che consente il “pieno” di energia al veicolo fino ad 11 kW a corrente alternata ed è compatibile con tutti i modelli a zero emissioni di Wolfsburg, oltre a quelli di altre Case costruttrici a condizione che siano provvisti di connettore Tipo 2. La versione entry level viene proposta a 499 euro; successivi step riguardano gli ID. Charger Connect e Pro, che aggiungono connessione WiFi, Ethernet o telefonica LTE: in questo modo, con la App We Connect ID. è possibile effettuare l’accesso alla Wallbox direttamente dal proprio device portatile, così da gestire da remoto le fasi di ricarica.

Le principali dotazioni

Ecco il dettaglio degli equipaggiamenti di serie per l’intera gamma ID.4.

Fanaleria Full-Led con ID.Light

Maniglie porta integrate nella carrozzeria

Specchi retrovisori esterni riscaldabili e regolabilim a comando elettrico

Presa d’aria anteriore in nero opaco

Finitura in tinta carrozzeria per il tetto

Illuminazione “ambient light” in dieci varianti cromatiche

Rivestimenti in tessuto “Matrix” per i sedili

Finitura in Premium Grey per il cruscotto

Volante multifunzione con comandi touch o a sfioramento

Due prese Usb-C, vano smartphone e vano portabicchieri nella consolle centrale

Strumentazione digitale ID. Cockpit con schermo da 5.3”

Modulo infotainment con display touch da 10”, navigatore Discover Pro, impianto audio digitale DAB+ con 6+1 altoparlanti, riconoscimento voce naturale per i comandi, aggiornamenti software online, connettività Car-2-X, servizi online “We Connect ID. per tre anni, App-Connect anche in modalità wireless per i dispositivi compatibili

Climatizzatore automatico Climatronic

Driving Profile Selection

Sistema Keyless GO Advanced

Cavo per la ricarica Mode 2

Cavo per la ricarica Mode 3

Cruise Control adattivo

Front Assist

Lane Assist

Riconoscimento segnaletica

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Sensore pioggia.

Volkswagen ID.4 1ST Max Volkswagen ID.4 1ST Max Volkswagen ID.4 Guarda le altre 6 fotografie →

Di seguito le principali specifiche di dotazione in base al singolo allestimento, ed in aggiunta agli accessori standard.

VW ID.4 City

Cerchi in lega da 18″

Caricabatterie AC fino a 7,2 kW

Caricabatterie DC fino a 100 kW

Comfort Pack (climatizzatore automatico Climatronic bi-zona, consolle centrale “High” con chiusura a tendina, sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile e rivestito in pelle, due prese Usb-C anteriori e due prese Usb-C posteriori)

Infotainment Pack (navigatore “Discover Pro”, ricarica wireless per smartphone, predisposizione “comfort” telefono).

VW ID.4 Life

Questo allestimento offre in aggiunta rispetto alla versione City, fra gli altri:

Cerchi in lega da 19”

Caricabatterie AC fino a 11 kW

Caricabatterie DC fino a 125 kW.

VW ID.4 Business

Oltre all’assortimento proposto dalla declinazione City dispone, di serie, di quanto segue:

Interni “Style” (rivestimenti sedili in ArtVelours in grigio con fianchetti in similpelle marrone, monogrammi ID. ricamati e cuciture in tinta a contrasto; finitura cruscotto in “Florence Brown”; bracciolo centrale posteriore; pedali con funzione “Play&Pause”)

Design Pack (comprendente illuminazione “ambient” in 30 colori, gruppi ottici anteriori Matrix Led, fanaleria posteriore a Led con effetto 3D e indicatori di svolta dinamici; fascia luminosa fra i gruppi ottici anteriori e posteriori ed il “logo” VW; finestratura Privacy)

Assistance Pack (sistema di allarme antifurto; dispositivo Pre-Collision; retrocamera Rear View; Keyless Open; maniglie porta illuminate).

VW ID.4 Tech

In aggiunta all’allestimento Business dispone di:

Design Pack “Plus” (tetto panoramico)

Interni “Style Plus” (sedili anteriori a 12 vie di regolazione elettrica, supporto lombare pneumatico, funzione massaggio)

Infotainment Pack “Plus” (schermo centrale da 12”; Head-up Display a realtà aumentata)

Assistance Pack “Plus” (Cruise Control adattivo con funzione Follow-to-Stop; Lane Keeping Assist Plus; Lane Changing Assistant; Emergency Assist; Traffic Jam Assistant; retrocamera Rear View con Area View; portellone ad apertura elettrica “Easy Open”)

Comfort Pack “Plus” (impianto di climatizzazione “Climatronic” tri-zona; fondo supplementare per il vano di carico posteriore; rete fermabagagli).

Corpo vettura: dimensioni, abitabilità, bagagliaio

Di seguito le misure relativi agli ingombri esterni, allo spazio a bordo ed alla capienza utile di trasporto bagagli.

Dimensioni esterne

Lunghezza: 4,58 m

Larghezza: 1,85 m (2,11 m con gli specchi retrovisori aperti)

Altezza: 1,61 m (2,12 m alla sommità del portellone aperto)

Passo: 2.766 mm

Carreggiata anteriore: 1.587 mm-1.597 mm

Carreggiata posteriore: 1.567 mm-1.577 mm

Sbalzo anteriore: 853 mm

Sbalzo posteriore: 965 mm.

Dimensioni interne

Larghezza abitacolo ai sedili anteriori: 1.503 mm

Larghezza abitacolo ai sedili posteriori: 1.494 mm

Altezza abitacolo ai sedili anteriori: 1.066 mm

Altezza abitacolo ai sedili posteriori: 979 mm.

Bagagliaio e traino

Altezza del piano di carico dal suolo: 753 mm

Altezza della soglia di carico fra ripiano e padiglione: 681 mm

larghezza fra i passaruota: 1.077 mm

capacità di carico: 543 litri nel normale assetto di marcia; fino a 1.575 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti

Capacità di traino: 750 kg con rimorchio non frenato; 1.000 kg con rimorchio frenato al 12%; 1.200 kg con rimorchio frenato all’8%.

Caratteristiche tecniche

Ricordiamo brevemente i dettagli di propulsione e le prestazioni su strada di Volkswagen ID.4. L’unità motrice, collocata posteriormente e che agisce sul retrotreno (secondo il layout impostato nella piattaforma modulare MEB-Modularer Elektrobaukasten condivisa con ID.3 e che costituirà altresì la “base di partenza” per i futuri modelli della famiglia ID.) eroga 170 CV e 204 CV in base all’allestimento. L’alimentazione si avvale di un pacco batterie agli ioni di litio da 52 kWh (Pure Performance) e 77 kWh (Pro Performance) di capacità utile e fino a 493 kg di peso, posizionate al di sotto del pianale.

La potenza di ricarica per la batteria da 52 kWh arriva a 7,2 kW a corrente alternata ed a 100 kW a corrente continua; nel caso dell’accumulatore da 77 kWh, la potenza di ricarica arriva a, rispettivamente, 11 kW (AC) e 125 kW (DC).

per la batteria da 52 kWh arriva a 7,2 kW a corrente alternata ed a 100 kW a corrente continua; nel caso dell’accumulatore da 77 kWh, la potenza di ricarica arriva a, rispettivamente, 11 kW (AC) e 125 kW (DC). La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h per tutte le versioni.

è limitata elettronicamente a 160 km/h per tutte le versioni. Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h richiede fino a 8″5 per le configurazioni Life, Business e Tech.

L’autonomia WLTP arriva a: