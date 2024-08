Volkswagen ID.3 GTX: l’elettrica più potente di sempre per il colosso tedesco

Volkswagen porta in una nuova dimensione di sportività la compatta elettrica ID.3. Da oggi sono ordinabili, a cominciare dal mercato tedesco, le versioni GTX e GTX Performance. Quest’ultima adopera il propulsore elettrico più potente per un veicolo alla spina di Wolfsburg, con prestazioni analoghe o, addirittura, superiori a quelle della Golf GTI Clubsport.

Il motore della Volkswagen ID.3 GTX

La Volkswagen ID.3 GTX scarica a terra la potenza del motore elettrico dall’asse posteriore, che arriva a quota 210 kW (285 CV) nella versione GTX e a 240 kW (326 CV) nella ID.3 GTX Performance. La coppia massima tocca la soglia di 545 Nm per entrambe le potenze, superando così la potenza di trazione dei turbocompressi V6 prodotti da Volkswagen. Nel caso della GTX Performance, l’ID.3 mostra dei numeri eccelsi: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

L’energia deriva da una batteria agli ioni di litio da 79 kWh (netta), che assorbe fino a 185 kW di potenza presso le stazioni di ricarica rapida DC. La batteria può essere ricaricata dal 10 all’80 percento in circa 26 minuti. Per quanto riguarda l’autonomia (misurata nel ciclo WLTP), la Volkswagen ID.3 GTX Performance si spinge fino a 601 km.

Le innovazioni tecniche

Il telaio specifico della nuova Volkswagen ID.3 GTX è provvisto di stabilizzatori più solidi ed è registrato sulle alte prestazioni del sistema di trazione. Il layout di base è formato da un asse anteriore MacPherson e da un asse posteriore a cinque bracci con un sofisticato driving system. Inoltre, la EV sportiva può conteggiare uno sterzo progressivo che è montato di serie. Per quanto riguarda la Volkswagen ID.3 GTX Performance, questa può avere il controllo adattivo del telaio Sport DCC modificato. Il Vehicle Dynamics Manager è capace di captare in modo più efficace come si muovono le ruote e la carrozzeria per controllare gli ammortizzatori mediante algoritmi molto raffinati. Questa metodologia garantisce una maneggevolezza precisa e una tenuta di strada eccellente, e non soltanto negli scenari di guida sportiva.

Anima personale

La sportiva teutonica si caratterizza per i paraurti anteriori dal taglio specifico, una nuova presa d’aria indipendente con design a diamante e una luce distintiva personalizzata. Il cerchio da 20 pollici Skagen GTX è disponibile in nero come optional. Dentro all’abitacolo, invece, appare il sistema di infotainment con display da 12,9’’, l’assistente vocale IDA con ChatGPT, l’head-up display con realtà aumentata (optional), un’app Wellness riprogettata e il sistema audio premium firmato da Harman Kardon. La nuova Volkswagen ID.3 GTX è disponibile a partire da 52.295 euro (in Germania). Il prezzo per l’Italia sarà presto rivelato.