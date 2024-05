Volkswagen ha introdotto una serie di importanti aggiornamenti per la Nuova ID.3 Pro S. A livello esterno, i cerchi in lega Sanya Black da 20” con superficie diamantata sono ora di serie anche sulla versione Pro S, oltre che sulla Edition Plus. Internamente, le versioni Pro S e Pro S Edition Plus offrono ora spazio per 5 persone, passando da una configurazione a 4 posti a una a 5 posti.

Le novità di Volkswagen ID.3 Pro S all’interno

All’interno dell’abitacolo, tutte le versioni Pro S e Pro S Edition Plus sono dotate del nuovo sistema di infotainment MIB4 con schermo touch da 12,9’’. La nuova interfaccia è più intuitiva e personalizzabile grazie all’aumento delle dimensioni del display. Inoltre, gli slider touch retroilluminati sotto lo schermo facilitano la regolazione del volume e della temperatura al buio.

Il pulsante delle frecce di emergenza è stato riposizionato tra le bocchette centrali della climatizzazione. Il volante multifunzione è stato ridisegnato con una nuova configurazione dei tasti, più semplice e intuitiva. La leva selettrice del cambio è ora situata sul piantone dello sterzo, a destra, in linea con gli altri modelli ID. di Volkswagen.

La Nuova ID.3 è il primo modello della gamma ID. ad essere equipaggiato con il nuovo Software 5.0, che introduce significative migliorie tecnologiche. Tra queste, la possibilità di attivare la funzione “Performance Upgrade” tramite l’In-Car shop, che permette di aumentare la potenza massima di 20 kW (da 150 a 170 kW). Inoltre, il nuovo assistente vocale IDA è ora integrato, consentendo il controllo di diverse funzioni del veicolo tramite comandi vocali naturali e rispondendo a domande grazie a banche dati online come Wikipedia. La Nuova ID.3 integra anche l’intelligenza artificiale tramite ChatGPT.

Prestazioni e autonomia

Sul fronte delle prestazioni, la Nuova ID.3 è ora equipaggiata con un motore elettrico aggiornato, che offre maggiore potenza e consumi più efficienti. La versione Pro S eroga 150 kW (204 CV) di serie, con la possibilità di aumentare la potenza a 170 kW (231 CV) tramite l’opzione Function On Demand. Questo aumento di potenza migliora l’accelerazione da 0 a 100 km/h, portandola a 7,1 secondi, con un’autonomia WLTP combinata fino a 557 chilometri.

In viaggio, la gestione termica della batteria assicura che questa sia precondizionata prima della sosta di ricarica in corrente continua, permettendo una ricarica rapida con una potenza massima fino a 175 kW. Questo riduce significativamente i tempi di ricarica, specialmente in inverno. La funzione di precondizionamento può essere attivata automaticamente durante il percorso verso la stazione di ricarica rapida o manualmente tramite il menu di ricarica del sistema di infotainment.

Tanta assistenza alla guida

La Nuova ID.3 Pro S offre anche un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida di serie, tra cui Adaptive Cruise Control ACC, frenata autonoma di emergenza (Front Assist) con monitoraggio di pedoni e ciclisti, Lane Assist, funzione di frenata durante la svolta e Dynamic Road Sign Display. La funzione Car2X fornisce informazioni tempestive su situazioni stradali pericolose, come lavori in corso o incidenti.

Gli optional includono sistemi avanzati come il Travel Assist con utilizzo di swarm data, che ora consente il cambio di corsia assistito in autostrada, e il Park Assist Plus con funzione di memoria per parcheggi automatici fino a 50 metri. Il Park Assist Plus include anche una funzione remota per parcheggiare tramite app per smartphone. Un’altra novità è il sistema Emergency Exit Warning, che può impedire l’apertura delle porte se un veicolo si avvicina da dietro, emettendo un segnale acustico e visivo e bloccando temporaneamente l’apertura delle porte.

Si compra con gli ecoincentivi

L’intera gamma italiana della Nuova ID.3 rientra ora nella soglia degli ecoincentivi, con la versione Pro S da 5 posti e 557 km di autonomia WLTP disponibile a partire da 42.490 euro. La Edition Plus, con un prezzo aggiuntivo di 1.000 euro, offre ulteriori vantaggi come vernice metallizzata, Comfort Pack, Exterior Pack e Assistance Pack, con un risparmio complessivo di oltre 5.000 euro.