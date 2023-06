Volkswagen ID.1: l’auto elettrica che costerà meno di 20.000€ con autonomia di 400 km

Volkswagen ha in programma di lanciare una nuova vettura elettrica di dimensioni compatte, che si chiamerà Volkswagen ID.1 e che sarà il modello più economico della famiglia ID. La ID.1 sarà basata su una piattaforma diversa dalla MEB Entry, che come sappiamo è una versione ridotta della MEB usata per le altre ID. Questa auto utilizzerà una nuova architettura appositamente progettata per auto EV.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova Volkswagen ID.1 l’auto elettrica da meno di 20 mila euro

La Volkswagen ID.1 avrà una batteria da 57 kWh, che le consentirà di percorrere quasi 400 km con una sola ricarica. Il design sarà ispirato alla ID.3, ma con una linea più compatta. Al momento non è chiaro dove sarà prodotta questa auto. Inizialmente si pensava che la sua produzione sarebbe potuta avvenire in Spagna nell’ambito di un investimento di 10 miliardi di euro del gruppo Volkswagen per lo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese iberico. Tuttavia per ridurre ulteriormente i costi di produzione e consentire un prezzo molto basso, Volkswagen potrebbe realizzare questa auto anche al di fuori dei confini europei.

La Volkswagen ID.1 dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025, con un prezzo inferiore a 20.000 euro, e sarà affiancata da due gemelle marchiate Skoda e Cupra. Con questi modelli, Volkswagen punta a conquistare una fetta importante del mercato delle elettriche compatte, in concorrenza con modelli come la Dacia Spring e la Renault Zoe. Qui vi mostriamo un render realizzato dal sito Autocar che ipotizza l’aspetto finale che potrebbe avere questa auto che sicuramente nei prossimi anni avrà un ruolo importante nella gamma di Volkswagen.