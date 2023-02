Volkswagen ID.3 2023: in un video teaser i nuovi fari

Volkswagen e tutti i clienti delle auto elettriche dell’azienda di Wolfsburg hanno un appuntamento importante per il prossimo 1 marzo. Il marchio tedesco aggiornerà, sia esteticamente che meccanicamente, la sua più carismatica “emissioni zero”, la Volkswagen ID.3. E in anticipo sull’unveiling il brand tedesco ha rilasciato alcuni teaser e anticipazioni per ravvivare l’attesa della rinnovata compatta a batterie.

Gruppi ottici ridisegnati

Con questo restyling la Volkswagen ID.3 riceverà una messa a punto generale. Uno degli elementi più differenzianti che porterà con sé saranno i gruppi ottici di nuova generazione, sia anteriori che posteriori. Nel primo video rilasciato da Volkswagen, presentato poche ore fa, i protagonisti sono proprio i fari posteriori, che includono una nuova firma luminosa e una nuova tecnologia.

Il brand tedesco non ne cita dettagli specifici, tuttavia si apprezza il cambio di design. I fari sono ora più sottili e stilizzati rispetto all’attuale ID.3 e incorporano alcune nuove forme di illuminazione, come una sequenza a forma di X, finora sconosciuta. In termini generali sono già molti a trovare una maggiore somiglianza con i fari dell’attuale generazione della Volkswagen Golf, ad esempio.

Eccetto questo dettaglio estetico pubblicato nel video da Volkswagen non vengono svelati dettagli più specifici sulla nuova ID.3, quindi per scoprire il resto delle novità bisognerà attendere ancora qualche giorno. Nonostante ciò il brand ha fatto sapere che pubblicherà nuovi elementi con l’avvicinarsi della data di presentazione.

Le novità all’interno della nuova Volkswagen ID.3 2023

Oltre ai leggeri ritocchi esterni anche l’abitacolo riceverà alcuni nuovi elementi, anche se il restyling non sarà rivoluzionario, ma piuttosto evolutivo. Da Volkswagen hanno già ammesso che la nuova ID.3 riceverà nuovi schermi con tecnologia e connessioni migliorate per il sistema di infotainment. Tra questi lo schermo centrale, fino a 12 pollici, sarà il protagonista della plancia; una nuova funzione di realtà aumentata per la navigazione GPS sarà inoltre incorporata nell’Head-up Display. Al momento si sa poco altro dell’auto, oltre al fatto che incorporerà nuove tecnologie di assistenza alla guida, come Travel Assist o Park Assist Plus, tra gli altri.

Un restyling evolutivo

In origine questa messa a punto della Volkswagen ID.3 era stata annunciata lo scorso dicembre e già si era parlato di un restyling “evolutivo”. Inoltre i bozzetti pubblicati dal marchio tedesco suggeriscono principalmente nuove appendici aerodinamiche sui paraurti.

Secondo i dati offerti dal marchio tedesco e vista la grande richiesta che questa vettura elettrica sta ricevendo in tutto il mondo, Volkswagen ne avvierà la produzione in tre diversi stabilimenti: Wolfsburg, Dresda e Zwickau. Le prime unità dovrebbero iniziare le consegne ai clienti nel quarto trimestre del 2023 in tutta Europa.