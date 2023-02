Volkswagen Golf: diventerà elettrica con batteria LFP

La Volkswagen non rinuncerà ad un modello iconico come la Golf e dall’autorevole Autocar arrivano nuove indiscrezioni sulla vettura più iconica del brand. Un’auto che oggi è arrivata all’ottava generazione, che ha scritto capitoli importanti con le varianti GTI, GTD, e che nel tempo ha sperimentato anche versioni a cielo aperto, a ruote alte, e vestito i panni della MPV.

La Volkswagen Golf sarà elettrica ma senza la sigla ID

La nuova Volkswagen Golf avrà un cuore elettrico, per cui sarà al passo con i tempi e proiettata al futuro. Sarà la prima auto del brand a beneficiare della piattaforma MEB+, evoluzione dell’attuale MEB. Inoltre, per risparmiare sui costi di produzione, offrire un prezzo competitivo, e consentire un utilizzo intenso, dovrebbe porter contare sulle batterie al litio ferro fosfato. Seguendo una tendenza inaugurata di recente da Ford per la Mustang Mach-E per il mercato europeo. La potenza di ricarica potrebbe arrivare a 200 kW, per ridurre l’attesa nel momento dell’approvvigionamento energetico.

Avrà due carrozzerie e dimensioni da B-SUV

Le proporzioni della nuova Volkswagen Golf elettrica saranno simili a quelle della nuova Cupra UrbanRebel. Quindi contenute tra quelle di una vettura di segmento B e C, per sfruttare al massimo l’abitabilità dell’elettrico ed offrire agilità in città. Oltre ad una variante di stampo classico, la Golf di nuova generazione verrà proposta anche con il baricentro più alto, per venire incontro alle richieste del mercato.

Sarà anteriore o integrale

La nuova Volkswagen Golf EV potrà sfruttare la trazione anteriore, ribadendo un concetto opposto alla ID.3, per la versione d’accesso. Mentre con un secondo motore elettrico offrirà la soluzione della trazione integrale. Sparirà la sigla GTX, perché molto probabilmente tornerà in auge quella GTI che si abbina perfettamente alla Golf ed alla sua storia. Quest’avvicendamento dovrebbe essere favorito anche da un peso contenuto intorno ai 1.600-1.700 chilogrammi.