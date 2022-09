Volkswagen Golf R 20 Years: in Italia con prezzi da 63.900 euro

In cima alla gamma della hatchback best seller del marchio di Wolfsburg c’è, come ben sappiamo, l’allestimento R. Per i clienti più esigenti della Casa tedesca, però, ora arriva in Italia l’esclusivissima versione speciale per i 20 anni de ella famiglia sportiva, la Volkswagen Golf R 20 Years.

Il motore e le prestazioni della Volkswagen Golf R 20 Years

Superiore a qualsiasi Golf finora commercializzata monta il noto motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri che però in questo caso eroga 333 CV (245 kW) e 420 Nm di coppia massima. Le performance di questa variante speciale della Volkswagen Golf la rendono un modello da collezionisti, considerato anche che il periodo di ordinabilità è limitato nel tempo: soltanto fino alla metà del 2023. La Golf R 20 Years accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 270 km/h.

Erogazione ricalibrata e sound speciale

La potenza di questa edizione anniversario speciale risulta evidente già all’avviamento del motore: l’Emotion Start selezionabile dal conducente attiva un aumento del regime iniziale fino a 2.500 giri e un’acustica del motore particolarmente incisiva. In caso di passaggio manuale alla marcia superiore nelle modalità S ed S+, il cambio a doppia frizione DSG di serie fornisce un feedback del cambio e della catena cinematica percettibile a ogni azionamento della levetta di comando destra. Inoltre, la regolazione ottimizzata del motore consente una variazione di carico particolarmente immediata.

Grazie al precarico del turbocompressore, nella marcia con carico parziale questo viene mantenuto a un regime costante, permettendo un più rapido sviluppo di potenza nella successiva fase di accelerazione. Anche la valvola a farfalla aperta nelle fasi di rilascio migliora la dinamica e le performance su strada. In caso di decelerazione e nuova accelerazione, infatti, consente un più rapido aumento della coppia motrice, migliorando notevolmente la risposta del motore.

Volkswagen Golf R 20 Years: record a Nürburgring-Nordschleife

Queste caratteristiche di guida ottimizzate sono state di recente confermate sul banco di prova più duro: la nuova Golf R 20 Years, infatti, è il modello R più veloce di tutti i tempi sul circuito tedesco del Nürburgring-Nordschleife. La versione anniversario, con la sua maggiore potenza, ha migliorato di quattro secondi il precedente record sul giro di una Golf R sul circuito lungo 20.832 km. La Golf R 20 Years ha fatto registrare un tempo ufficiale di 7:47,31 minuti.

Pacchetto R-Performance e dettagli estetici personalizzati

La Golf R 20 Years è dotata di serie del pacchetto R-Performance (include limitatore di velocità massima elevato a 270 km/h e R-Performance Torque Vectoring associato ai profili di guida aggiuntivi Special e Drift del Vehicle Dynamics Manager). Il nuovo modello speciale è anche valorizzato da highlight dal design particolare: sulla calandra nera spicca il logo R blu a contrasto, presente anche sui parafanghi e al posteriore, mentre sul montante laterale troviamo il badge celebrativo ‘20’ in nero; inoltre, all’apertura della vettura, la luce di cortesia proietta il logo ’20 R’ sull’asfalto. Nella parte posteriore, lo spoiler sul tetto enfatizza il look da corsa della vettura. Inoltre, la Golf R 20 Years prevede di serie cerchi in lega Estoril da 19″, con razze tornite a specchio che presentano superfici esterne nella nuova variante cromatica nero e blu.

Gli interni

All’interno, per la prima volta su una Volkswagen gli inserti decorativi della plancia e delle portiere sono in vero carbonio e fanno da cornice alla strumentazione digitale Digital Cockpit Pro e al Navigatore Discover Media, entrambi da 10,25”. I sedili sportivi sono rivestiti in pelle, ventilati e riscaldati. Il volante sportivo multifunzione ha comandi touch sulle razze, dai quali si può attivare direttamente il profilo RACE, e sfoggia palette di comando del cambio DSG maggiorate, perfette per la guida più sportiva.

I prezzi della Volkswagen Golf R 20 Years

In Italia, la Volkswagen Golf R 20 Years è disponibile con un prezzo di listino a partire da 63.900 euro.