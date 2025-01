La Renault Clio è pronta a rinnovarsi sulla scena nel 2025 con la sua sesta generazione, portando una ventata di freschezza nel segmento delle hatchback di segmento B. Il debutto del nuovo modello, atteso per giugno 2025, coinciderà con il 35° anniversario di questa icona dell’automobilismo europeo. La produzione sarà affidata allo stabilimento di Bursa, in Turchia.

Come sarà la nuova Renault Clio

Dal punto di vista del design Clio, la nuova generazione trae ispirazione dal concept Emblem, con un frontale completamente rinnovato caratterizzato da prese d’aria a forma di diamante che integrano le luci diurne. Le linee della vettura saranno più morbide e raffinate rispetto alla versione attuale, con uno scudo frontale e fari dal design sofisticato. Sul retro, spiccano soluzioni stilistiche innovative, già viste nel concept delle Olimpiadi di Parigi 2024, come i montanti più inclinati e le maniglie delle porte posteriori a scomparsa. Le dimensioni aumenteranno leggermente, raggiungendo una lunghezza complessiva di oltre 4,10 metri, posizionandola come diretta concorrente della MG MG3, il primo modello full hybrid del marchio cinese.

Guarda al resto della gamma

Gli interni della Clio 2025 combinano tradizione e innovazione, con chiari richiami ai modelli iconici R5 e R4. L’abitacolo sarà dotato di un sistema di infotainment avanzato e di uno schermo per la strumentazione digitale, arricchito da un’interfaccia rinnovata per garantire un’esperienza utente migliorata.

Sotto il cofano, Renault abbandona i motori diesel per puntare su una gamma di propulsori motori ibridi e full hybrid a benzina e GPL. Le opzioni includeranno un motore 1.2 da 100 CV, uno da 115 CV e uno da 120 CV, tutti con tecnologia mild hybrid, oltre a un potente 1.8 full hybrid da 160 CV. I motori saranno abbinati a cambi manuali o automatici, offrendo un’ampia scelta agli automobilisti.

La nuova Renault Clio 2025 sarà proposta a un prezzo competitivo, con un costo base stimato intorno ai 20.000 euro. L’apertura degli ordini è prevista per l’autunno 2025, mentre le prime consegne arriveranno entro la fine dell’anno. Questo modello rappresenta un ulteriore passo avanti per Renault, che punta a rafforzare la sua posizione in un mercato sempre più competitivo, combinando tradizione, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.