A oltre 60 anni dal debutto della Renault 4 originale, l’iconica auto francese torna in una versione completamente elettrica, la Renault 4 E-Tech Electric. Presentata al Salone di Parigi, la nuova R4 incarna lo spirito dell’auto del passato ma con una veste moderna e tecnologicamente avanzata. Questo crossover compatto, pensato per il futuro della mobilità sostenibile, offre un’autonomia fino a 400 chilometri, rendendolo ideale sia per l’uso urbano che per i viaggi a medio raggio.

Renault 4 E-Tech Electric, design e dimensioni

La Renault 4 E-Tech Electric riprende lo stile inconfondibile degli anni ’60, con linee pulite e proporzioni studiate per garantire massima funzionalità. Con una lunghezza di 4,14 metri, si inserisce perfettamente tra la Renault Clio e la Captur, posizionandosi come un crossover compatto e versatile. L’auto è larga 1,80 metri, con un’altezza di 1,57 metri e un passo di 2,62 metri, garantendo stabilità e manovrabilità anche in contesti cittadini. L’altezza libera dal suolo di 18 cm, insieme alle modalità di guida Snow e All-terrain, la rende adatta anche a strade meno battute.

Interni moderni e connessi

Gli interni della Renault 4 E-Tech Electric sono stati progettati per offrire un’esperienza di guida all’avanguardia. Il doppio display orizzontale cattura l’attenzione: davanti al conducente si trova un driver display da 10,1 pollici (7’’ nella versione base), che offre tutte le informazioni necessarie per la guida. Al centro, il display multimediale touchscreen da 10’’ integra il sistema OpenR Link con Google, disponibile per gli allestimenti Techno e Iconic. L’assistente virtuale Reno, già visto sulla Renault 5 E-Tech Electric, è incluso anche in questa versione, migliorando ulteriormente l’interazione tra conducente e veicolo.

Spazio e praticità

Il bagagliaio da 420 litri è uno dei punti forti della Renault 4 E-Tech Electric, pensato per garantire massima accessibilità e funzionalità. La soglia di carico è ribassata a soli 61 cm da terra, facilitando l’accesso e lo stivaggio degli oggetti. Inoltre, il portellone posteriore, completamente motorizzato, si apre fino al paraurti, mantenendo uno stile che richiama la Renault 4 originale. Lo spazio di carico include anche un vano portaoggetti sotto il pianale, perfetto per riporre il cavo di ricarica e altri accessori.

Tecnologia e personalizzazione

La Renault 4 E-Tech Electric non rinuncia allo stile. Disponibile con cerchi da 18”, offre tre diversi allestimenti che richiamano versioni storiche della R4: Jogging, Sixties e Parisienne. Ogni allestimento aggiunge dettagli unici, dai cerchi in lega diamantati alle rifiniture interne. Il tetto apribile in tessuto, nella versione Plein Sud, è un omaggio alla R4 Plein Air degli anni ’60 e offre un’esperienza di guida all’aria aperta.