Renault Clio 2024: svelato il nuovo restyling con diverse novità

Renault ha introdotto il restyling della Renault Clio, con un design aggiornato e un frontale più incisivo. Il motore E-Tech Full Hybrid offre 145 CV di potenza e fino a 93 g/km di emissioni di CO2.

La Clio 2024 segue il nuovo design della casa automobilistica francese, incentrato su persone e tecnologia. Il frontale è stato completamente rivisitato e il nuovo logo del brand è stato inserito al centro. L’abitacolo presenta nuovi materiali e tessuti sostenibili, rendendo il modello contemporaneo.

Anche i gruppi ottici anteriori sono stati aggiornati

Il frontale si caratterizza per linee tese e volumi scolpiti, conferendo un look moderno e dinamico. La calandra a scacchiera è più ampia e dona un carattere sportivo. C’è anche una nuova firma luminosa, ispirata al logo, e rappresentata da DRL a LED verticali a forma di mezza losanga.

I fari anteriori Full LED sono costituiti da cinque moduli di fasci luminosi high-tech mentre il posteriore è stato rinnovato con prese d’aria aerodinamiche e diverse finiture in base all’allestimento. Sono disponibili sei diversi diffusori, con o senza terminali di scarico.

La Renault Clio 2024 offre sette colorazioni, tra cui il nuovo Grigio Aviation a tre strati con look opaco ed effetto perlato. Lateralmente, spiccano nuovi cerchi distintivi con diametro fino a 17”.

Abitacolo, sicurezza e motorizzazioni

L’abitacolo vanta materiali sostenibili e di alta qualità. I sedili, i pannelli delle portiere e la plancia dell’allestimento Tecno sono realizzati con tessuto Tencel. La pelle è stata sostituita dal tessuto TEP costituito da fibre biologiche e poliestere mentre il cruscotto moderno presenta un display senza cornice da 7 o 10 pollici.

Per la sicurezza, la vettura dispone di 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) divisi in tre categorie: Guida, Parcheggio e Sicurezza. Tra gli altri comfort a bordo, troviamo climatizzatore automatico, caricatore wireless per smartphone e un vano bagagli con capacità fino a 391 litri.

Il motore E-Tech Full Hybrid da 145 CV è il punto di forza della gamma. Oltre a questo, la nuova Renault Clio verrà offerta con motori a benzina, GPL e diesel. Tra questi, il TCe 100 GPL a tre cilindri turbo, il TCe 90 a tre cilindri, l’SCe 65 a tre cilindri e il Blue dCi 100 diesel.