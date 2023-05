Mini John Cooper Works 1to6 Edition: solo 999 esemplari per questa nuova special edition [FOTO]

Nell’universo delle auto sportive, la serie John Cooper Works (JCW) di Mini è sempre stata sinonimo di autenticità ed eccellenza. Ora, la casa automobilistica britannica ha deciso di omaggiare queste vetture iconiche con la speciale Mini John Cooper Works 1to6 Edition.

La speciale vettura, limitata a soli 999 esemplari a livello globale, promette di iniettare una dose di adrenalina nei cuori degli appassionati di automobilismo. Ciò che rende la 1to6 Edition un’autentica pietra miliare è la sua sportività.

Con un cambio manuale a 6 marce e la pedaliera in acciaio inossidabile di serie, questa limited edition offre una combinazione di prestazioni e sensazioni unica. La trasmissione meccanica dona un feeling da corsa di alto livello, rafforzando le caratteristiche di guida distintive dei modelli JCW.

L’esterno

L’esterno della John Cooper Works 1to6 Edition si contraddistingue dal modello standard grazie a una griglia frontale imponente, caratterizzata da generose prese d’aria, che consentono un controllo ottimale della temperatura del motore e dell’impianto frenante.

L’auto sfoggia un profilo in Piano Black, che insieme all’elegante carrozzeria in Midnight Black, le conferisce un aspetto deciso e audace. Anche i dettagli estetici, come i caratteristici Side Scuttle e la waistline, sono rifiniti in Piano Black.

Il tocco finale è dato dalla striscia centrale Bonnet Stripe che si estende dal cofano motore allo spoiler e al paraurti posteriori, esclusiva di questa edizione. La JCW 1to6 Edition esprime il desiderio di esplorare l’aperto, sia in pista che nelle strade quotidiane.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, la nuova Mini John Cooper Works 1to6 Edition vanta delle soglie sottoporta con il logo specifico 1to6 Edition, una superficie in rilievo 3D sul lato passeggero con design tono su tono e la scritta “One of 999” posizionata a sinistra del volante. La leva del cambio manuale porta i colori del logo con grafica a sfondo rosso e cuciture in pelle rossa.

La 1to6 Edition sfoggia un quadro strumenti centrale con una cornice rossa, che si abbina perfettamente all’illuminazione ambientale dello stesso colore. Inoltre, la razza centrale del volante sportivo in pelle nappa e i tappetini esibiscono il badge 1to6 Edition dedicato. Non ultima, la chiave dell’auto presenta una cover con il logo 1to6.

Vanta un quattro cilindri biturbo

Sotto il cofano, la special edition nasconde un motore a quattro cilindri con doppio turbocompressore, che promette alte performance e una risposta rapida. Completano il pacchetto le sospensioni sportive, che sono state rigorosamente testate su vari circuiti, incluso il famoso tracciato del Nurburgring, garantendo così un’esperienza di guida senza compromessi.

L’attesa per la presentazione mondiale della Mini John Cooper Works 1to6 Edition sarà finalmente interrotta il 20 maggio, in occasione della celebre 24 Ore del Nurburgring. Gli appassionati in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico potranno ordinare la loro vettura a partire da settembre 2023.

Con questo nuovo modello a tiratura limitata, l’iconico marchio britannico ha creato non solo una vettura unica in termini di prestazioni, ma anche un’auto che incarna l’autenticità e la passione di Mini. È un tributo al patrimonio sportivo di Mini e John Cooper Works, offrendo agli appassionati di un’opportunità imperdibile per possedere un pezzo della loro storia.