Mini Cooper Electric: la nuova generazione si mostra in anteprima [FOTO]

La Mini Cooper Electric dà inizio ad una nuova generazione della gamma di Mini. La nuova edizione dell’iconica Mini 3 porte sarà proposta sul mercato in due diverse configurazioni di potenza, con l’obiettivo di rappresentare la mobilità premium a zero emissioni del futuro secondo la casa automobilistica britannica.

Lanciata per la prima volta nel 2020, la Mini Cooper SE 100% elettrica ha registrato un aumento delle vendite del 25,5% nel 2022, diventando la Mini più popolare, con oltre 43.000 unità immatricolate in tutto il mondo lo scorso anno. Oggi, 1 Mini su 5 in circolazione è elettrica.

Proporrà una potenza massima di 218 CV

Nella nuova gamma del brand, la Mini Cooper E propone una potenza massima di 184 CV (135 kW) mentre la Cooper SE raggiunge i 218 CV (160 kW). L’accelerazione avviene senza ritardi e senza interruzione di marcia mentre la batteria ad alta tensione agli ioni di litio è installata nel pianale per ottimizzare la tenuta di strada e la distribuzione del peso, aumentando al contempo la stabilità e l’agilità.

Il marchio britannico ha potuto attingere all’esperienza di sviluppo del Gruppo BMW per perfezionare ulteriormente la dinamica di guida della nuova Cooper Electric. Grazie alle batterie da 40,7 kWh per la Cooper E e da 54,2 kWh per la Cooper SE, l’autonomia prevista sarà compresa tra i 300 e i 400 km con una singola ricarica.

Assieme alla nuova Countryman, la nuova Mini Cooper Electric sarà costruita nello stabilimento di Lipsia (Germania) a partire da novembre 2023. Dal 2024, invece, l’Aceman completerà la nuova line-up del marchio britannico.