Mini Cooper SE Cabrio: la scoperta diventa alla spina

Anche la Mini Cabrio diventa elettrica e prende il nome di Mini Cooper SE Cabrio. Si tratta della prima cabrio premium al mondo con alimentazione a batteria.

Mini Cooper SE Cabrio: solo 999 esemplari

La Mini Cooper SE Cabrio sarà disponibile sul mercato europeo dal mese di aprile 2023. La costruzione avverrà in Olanda, ed il numero di esemplari previsti è ridotto a 999 unità. Al momento, le auto elettriche non fanno grandi numeri, sopratutto in Italia. In generale hanno una quota di mercato abbastanza marginale in Europa, per cui la scelta del brand appare condivisibile, e soprattutto valida nella situazione attuale.

Powertrain identico alla sorella con il tetto convenzionale

Il motore della Mini Cooper SE Cabrio è il medesimo della sorella con il tetto in metallo, per cui ha una potenza di 135 kW/184 CV. Si tratta di valori che la spingono da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. Non molto elevata l’autonomia promessa, che è di 201 km, il che la rende adatta principalmente ad un utilizzo cittadino ed extraurbano.

Curata fuori e dentro

La Cooper SE Cabrio presenta una capote in tessuto che consente le operazioni di apertura e chiusura fino ad una velocità di 30 km/h. Inoltre, è proposta nelle livree Enigmatic Black e White Silver, ed esteticamente presenta le maniglie delle porte, gli scuttle laterali e le cornici dei fari anteriori e posteriori rifiniti in Resolute Bronze. Vanta i loghi Mini e le scritte del modello in Piano Black, ed il logo E sulla grembialatura anteriore e posteriore. La fiancata è impreziosita dai cerchi in lega da 17 pollici con design Electric Power Spoke 2-tone realizzati in alluminio riciclato. L’interno dai sedili sportivi con design Mini Yours Leather Lounge, dal volante sportivo multifunzione in pelle Nappa, ed dagli accenti di colore giallo. Infine, la dotazione di serie annovera il Mini Head-Up Display, l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go, ed il Mini Driving Assistant.