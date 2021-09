Una Volkswagen Golf R32 da 1000 cavalli [Video]

La Volkswagen Golf R32 è un’auto molto prestazionale, grazie alla spinta del suo motore a 6 cilindri VR6 da 3.2 litri di cilindrata, che eroga la bellezza di 250 cavalli di potenza, con un picco di coppia di 320 Nm. Anche se non è più in listino, le sue prestazioni restano graffianti, ma c’è chi non si accontenta. Il proprietario di un esemplare della compatta sportiva di Wolfsburg ha deciso di far mettere mano sul suo esemplare, per un tuning meccanico estremo.

L’esito degli sforzi? Un missile sovralimentato da 1000 cavalli di potenza. La stessa cifra messa sul piatto dalla Ferrari SF90 Stradale, giusto per rendere l’idea di quello che ha fatto. Facile immaginare l’effetto dragster che ne è scaturito. I numeri parlano chiaro: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in soli 3 secondi, mentre il quarto di miglio viene liquidato in meno di 10 secondi.

Il video mostra l’energia con cui si esprime questa Volkswagen Golf R32, che il proprietario usa abitualmente in Sudafrica, come auto di tutti i giorni. Incredibile, vero? Nel filmato, il tizio spiega la ragione all’origine della scelta di potenziare in modo così vigoroso il suo esemplare: la sconfitta patita in una gara di accelerazione contro una Golf GTI. Adesso non correrà più il rischio di finire dietro.