Volkswagen ID.2 SUV: prima immagine teaser per l’atteso modello

Volkswagen ID.2 SUV nelle scorse ore è stato anticipato dal primo teaser ufficiale che la casa automobilistica tedesca ha deciso di pubblicare sui social. Questo modello non ha ancora un nome ma sappiamo che avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma del produttore di Wolfsburg nei prossimi anni. La sua versione di produzione arriverà nel 2026 secondo quanto rivelato da alcuni dirigenti del brand tedesco. Dovrà quindi affrontare la prossima versione della Peugeot E-2008 che per allora avrà avuto un restyling, ma probabilmente anche la Renault 4 E-Tech attesa per il 2025. Oltre alla prossima Citroën C3 Aircross che avrà anche una versione elettrica.

Prima immagine teaser per la versione SUV di Volkswagen ID.2 che dovrebbe arrivare nel 2026

Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo SUV di Volkswagen prenderà diversi elementi dal concept ID.2all. La vettura di Volkswagen sarà sviluppata su architettura MEB e sarà dotata di un unico motore elettrico. I clienti avranno a disposizione una batteria da 33 kWh o 58 kWh. La futura Volkswagen ID.2 SUV sostituirà la T-Cross nella gamma della casa tedesca. Di conseguenza si presume che il suo nome ufficiale possa essere ID.2x o ID.2 Cross.

Dalla prima immagine della futura Volkswagen ID.2 SUV è possibile notare la presenza di parafanghi allargati che danno un’idea di sportività, così come i dettagli sul piantone posteriore, i deflettori dell’aria e le ruote di grandi dimensioni. Altri elementi che evidenziano il carattere sportivo del SUV sono anche il profilo che ricorda quello di una coupé. Inoltre, si può presumere che l’interazione tra fari e griglia sarà fortemente ispirata alla versione di produzione della ID.2 che servirà effettivamente a sostituire la Polo. Anche gli interni dovrebbero riflettere quello che troveremo nella ID.2 con poche modifiche, il che significa che possiamo aspettarci un sistema multimediale con schermo da 12,9 pollici e cluster digitale da 10,9 pollici.