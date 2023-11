Peugeot E-2008 vince il premio “Volante d’Oro 2023”

Peugeot E-2008, la versione elettrica del SUV compatto della casa del leone, si è aggiudicato il prestigioso premio “Volante d’Oro 2023” (“Goldenes Lenkrad” in tedesco), assegnato dalla casa editrice Axel Springer Verlag, che pubblica le riviste AUTO BILD e BILD am SONNTAG. Il crossover della casa francese ha battuto la nutrita concorrenza nel segmento delle auto compatte, ottenendo il favore dei lettori e di una giuria di esperti.

Peugeot E-2008 conquista il “Volante d’Oro 2023”

Peugeot E-2008 si distingue per il suo design moderno e innovativo, che esprime il carattere elegante e dinamico del marchio. La parte anteriore è dominata dalla firma luminosa a tre artigli, che si estende anche alle prese d’aria laterali in nero lucido. I fari sono a LED e hanno una forma affusolata. La parte posteriore è caratterizzata dai fanali a LED con il motivo a tre artigli, che conferiscono al veicolo un aspetto largo e sportivo.

L’interno è dotato del nuovo Peugeot i-Cockpit 3D, che offre un’esperienza di guida unica e coinvolgente. Il cruscotto digitale 3D è posizionato al livello degli occhi, sopra il volante compatto. Lo schermo centrale da 10 pollici (25,4 cm) permette di controllare il sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced, che offre una connettività avanzata e una personalizzazione delle funzioni. Il volante compatto aumenta il piacere di guida, grazie alla sua maneggevolezza e precisione.

Peugeot E-2008 ha impressionato anche per le sue prestazioni elettriche. Il motore elettrico da 115 kW (156 CV) e la batteria da 54 kWh garantiscono una potenza silenziosa e fluida. La coppia massima è di 280 Nm e la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. Con una sola carica può percorrere fino a 406 km (ciclo combinato WLTP). Con una stazione di ricarica rapida da 100 kW, è possibile ricaricare dal 20% all’80% della batteria in soli 30 minuti.

Il premio “Volante d’Oro” è uno dei più importanti riconoscimenti dell’industria automobilistica europea. È stato creato nel 1976 da Axel Springer, fondatore della casa editrice omonima. Il premio viene assegnato dai lettori delle riviste AUTO BILD e BILD am SONNTAG, e da una giuria di esperti, che valutano le auto in base a criteri come il design, la qualità, l’innovazione, la sicurezza e il rapporto qualità-prezzo