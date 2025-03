La tecnologia non sempre rappresenta un vero progresso. Una lezione che Volkswagen ha imparato a proprie spese, annunciando il 5 marzo 2025 un deciso ritorno ai tasti fisici nelle sue vetture dopo anni di sperimentazione con i controlli touch. Questo cambio di rotta prenderà forma con il lancio della ID EVERY1, prototipo della futura ID.1 prevista per il 2027.

Volkswagen, ha ascoltato i suoi clienti

Negli ultimi anni, l’evoluzione tecnologica aveva spinto il colosso automobilistico tedesco, come molti altri costruttori, verso l’adozione massiccia di interfacce sensibili al tocco. Tuttavia, questa scelta si è rivelata poco fortunata, come evidenziato dal crescente malcontento degli automobilisti.

La nuova filosofia di design, illustrata da Andreas Mindt, a capo del reparto design di Volkswagen, prevede il ritorno ai pulsanti tradizionali per funzioni essenziali come la regolazione del volume, la climatizzazione, il riscaldamento dei sedili e l’attivazione delle luci di emergenza. Il primo modello a beneficiare di questa inversione di tendenza sarà la ID.2, attesa per il 2026.

Una decisione ben ponderata

Questa decisione si basa sui dati raccolti da J.D. Power, che mostrano come una percentuale significativa dei problemi tecnologici nelle auto moderne sia riconducibile proprio ai sistemi touch e di connettività. Questo trend ha spinto diversi costruttori a rivedere le proprie strategie.

La ID EVERY1 rappresenta un punto di svolta, incarnando questa nuova visione che unisce innovazione e praticità. Con un prezzo di lancio previsto intorno ai 20.000 euro, il modello punta a conquistare il segmento delle auto elettriche per la città, offrendo un equilibrio tra tecnologia avanzata e facilità d’uso.

Questa inversione di tendenza segna un momento significativo nel settore automotive, dimostrando come anche i grandi marchi sappiano ascoltare il feedback dei propri clienti. Il ritorno ai tasti fisici potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era, dove l’innovazione non sacrifica la funzionalità.