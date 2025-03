“L’auto elettrica per tutti non è più un miraggio”. Con queste parole, Volkswagen annuncia una svolta epocale nel mercato della mobilità sostenibile, presentando l’ID. EVERY1, un nuovo concept car destinato a rivoluzionare il settore dei veicoli elettrici in Europa a partire dal 2027.

Volkswange ID. Every 1: prezzo accessibile

La casa automobilistica tedesca punta a democratizzare la mobilità elettrica con un modello che, con un prezzo di partenza di 20.000 euro, promette di essere alla portata della maggior parte degli automobilisti europei. L’ID. EVERY1 si affiancherà all’ID. 2all, previsto per il 2026 a 25.000 euro, completando così la nuova gamma di veicoli urbani elettrici del marchio.

La nuova compatta, sviluppata sulla piattaforma MEB a trazione anteriore, si distingue per dimensioni contenute – appena 3.880 mm di lunghezza – e un design accattivante caratterizzato da fari dinamici e un distintivo “sorriso” posteriore. Le prestazioni non deludono: il motore da 70 kW assicura una velocità massima di 130 km/h e un’autonomia che supera i 250 chilometri.

Abitacolo ricco

L’abitacolo, pensato per quattro persone, offre una capienza del bagagliaio di 305 litri, mentre sul fronte tecnologico spicca un’architettura software all’avanguardia che permetterà aggiornamenti continui durante l’intero ciclo di vita del veicolo.

Il progetto ID. EVERY1 si inserisce in una strategia più ampia denominata “Future Volkswagen”, che prevede il lancio di nove nuovi modelli entro il 2027. Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen Passenger Cars, sottolinea come questa iniziativa miri a consolidare la leadership tecnologica del marchio nel segmento di volume.

La casa di Wolfsburg dimostra così di voler mantenere un approccio diversificato al mercato automotive, continuando a offrire sia veicoli tradizionali che ibridi, ma puntando decisamente verso un futuro elettrico accessibile a tutti.