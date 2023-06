Volkswagen ammette di avere troppi modelli, il marchio limiterà la sua gamma

Volkswagen annuncia una vera e propria rivoluzione per i prossimi anni. La casa automobilistica di Wolfsburg ha deciso di rivoluzionare la sua gamma come fatto sapere nelle scorse ore dal suo numero uno, Thomas Schäfer. La casa tedesca ha annunciato un ambizioso piano di ristrutturazione che prevede di ridurre il numero di modelli e allestimenti offerti dal marchio entro il 2026. Lo scopo è di migliorare la redditività, la qualità e la sostenibilità dell’azienda, in vista della transizione verso la mobilità elettrica e digitale.

Il programma si chiama “Accelerate Forward | Road to 6.5” e mira a raggiungere una redditività delle vendite del 6,5% per il marchio Volkswagen nel 2026, con un miglioramento degli utili di circa 10 miliardi di euro rispetto al 2022. Per farlo, la casa tedesca intende concentrarsi sui modelli “di volume”, eliminando quelli a “basso volume” come la Arteon e riducendo la complessità e il numero di varianti disponibili per ogni modello.

Inoltre, Volkswagen prevede di intervenire a livello di amministrazione, sviluppo tecnico, costi dei materiali, prodotti, prezzi/mix, costruzione di veicoli, vendite e qualità e di ottimizzare i prodotti e i rendimenti nelle due piattaforme principali, MQB e MEB. Queste azioni dovrebbero consentire a Volkswagen di diventare leader del mercato globale dei veicoli elettrici e di sfruttare le opportunità della digitalizzazione e dell’auto intelligente e autonoma.

Il piano si inserisce nella visione di lungo termine del gruppo Volkswagen, che ha come orizzonte temporale il 2030 e si chiama “New Auto”. Il gruppo ha confermato l’obiettivo di arrivare alla fine del decennio con una gamma per il 50% rappresentata da auto elettriche e nel 2040 con un’offerta interamente a zero emissioni nei principali mercati del mondo. Per il 2050, il costruttore intende operare in una situazione di “piena neutralità climatica”.

Il ceo di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha dichiarato: “Dobbiamo costruire una nuova forza per il marchio Volkswagen e posizionarlo in modo solido per la crescita futura, ed è per questo che stiamo avviando un enorme sforzo concertato. Raggiungere questo obiettivo nel 2026 è molto ambizioso, ma fattibile se uniamo i nostri sforzi. Questo ci permetterà di salvaguardare i posti di lavoro, di finanziare il nostro futuro con risorse proprie e di continuare a investire in nuovi veicoli e tecnologie, nella modernizzazione dei nostri stabilimenti e nella formazione del personale”.