Vision AMG: il futuro elettrico di Affalterbach

Ci sono novità in casa Mercedes-AMG è stata presenta la concept car Vision AMG, una vettura che ci dà un ventaglio di sapori su quello che sarà il futuro a zero emissioni della divisione di Affalterbach. L’auto si presenta con un look affascinante e tagliante, sicuramente in grado di catturare l’obiettivo dei fotografi e di conquistare il cuore degli appassionati, che sono abituati tuttavia ad auto rumorose e veloci. Nei piani del brand di Stoccarda, questo ultimo aspetto non sarà un problema perché la concept car promette le solite intense emozioni.

I segreti della Vision AMG

Il vestito della Vision AMG è raffinato e accattivante, ha un passo lungo che enfatizza gli sbalzi corti, le spalle possenti, i cerchi larghi, lo spoiler posteriore e la firma dei fari a forma di stella. Sotto all’abito, invece, si nasconde una piattaforma tutta nuova, la AMG.EA ancora in fase di sviluppo, ma che nel prossimo futuro sarà usata sui modelli ad alte prestazioni 100% elettrici. Ha una parte fondamentale di questo veicolo è l’innovativo motore Axial Flux sviluppato dalla controllata YASA. Grazie alla sua concezione compatta e leggera, garantisce una potenza superiore ai motori elettrici tradizionalmente utilizzati. In più tutti gli elementi tipici di AMG vengono confermati, a partire dalla griglia anteriore, che esalta un frontale che prende le somiglianze del muso di uno squalo feroce.

Legame con la F1

In questa nuova vettura presentata si nota palesemente il legame diretto con il team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas, che emerge soprattutto in alcuni dettagli visivi. Il più evidente è la vernice argento con motivo a stella su spalle e parafanghi posteriori, così come gli elementi funzionali in fibra di carbonio a vista, i cerchi da 22” con design aerodinamico, il logo AMG, gli elementi su sottoporta e il diffusore nei colori Petronas. Un futuro che si presenta elettrizzante per AMG.