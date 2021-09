Venduta a un prezzo record la Porsche 928 di Tom Cruise in Risky Business

Chi non ricorda il giovane Tom Cruise danzare in camicia e mutande dentro casa e poi rubare la Porsche 928 dal garage dei genitori per imperversare con gli amici nella notte di Chicago? Per chi non lo ricordasse si parla della celebre pellicola “Risky Business” del 1983, uno dei film che ha lanciato la carriera del Top Gun del cinema.

Quella famosa vettura è stata venduta all’asta a un prezzo davvero da capogiro, se confrontato soprattutto con quelli base della 928. Se una versione standard viene venduta all’asta a circa 17.000 euro, l’esemplare reso celebre al cinema è stato battuto da Barrett-Jackson, a Houston in Texas, al prezzo di 1.980.000 dollari (circa 1.674.189 euro).

Guidata da Tom Cruise

La Porsche 928 di Risky Business è del 1979 ed è stata l’auto utilizzata da Tom Cruise per imparare a guidare il cambio manuale. L’esemplare da record non è quello che termina la sua corsa sul fondo del Lago Michigan, ma è uno dei tre guidati durante le riprese del film, nella fattispecie uno dei due che hanno preso parte alla famosa scena di inseguimento. Paul Brickman, il regista del film, scelse la Porsche 928 perché considerava che la 911 fosse troppo banale rispetto alla più moderna gran turismo di Zuffenhausen.

L’auto aveva originariamente una carrozzeria di colore verde, ma in seguito era stata riverniciata in tonalità marrone chiaro per il film. Una volta finita la sua carriera cinematografica la 928 ha fatto parte di una collezione privata in ambiente a clima controllato.

Proprietario sconosciuto

La Casa d’aste Barrett-Jackson non ha fatto sapere quale è l’identità del nuovo acquirente di questa famosa Porsche. Anche se il prezzo è stato fuori da ogni aspettativa, sarà orgoglioso di aver messo nel proprio garage un veicolo che ha scritto un pezzo di storia di Hollywood, anche grazie alle performance di Tom Cruise.