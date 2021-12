Valentino Rossi e la sua nuova esperienza in Audi

Dopo una lunghissima carriera nel Motomondiale, nel quale è riuscito a vincere ben 9 titoli mondiali, Valentino Rossi è pronto ad assaporare una nuova esperienza, che lo trasferisce dalla due alle quattro ruote, ma sempre nel segno della velocità. Il nuovo obiettivo è quello di entrare nel GT, un traguardo tangibile dato che “The Doctor” è già andato in pista a Valencia a provare l’Audi R8 del Team WRT. La prima esibizione ufficiale sarà nei primi giorni di gennaio, alla 12 ore del Golfo, corsa a cui aveva già partecipato negli anni scorsi, tra l’altro vincendo a bordo di una Ferrari, esattamente come farà all’inizio dell’anno prossimo.

Il test con Audi

Il 42enne quindi, ha saggiato sul circuito di Valencia le qualità dell’Audi R8 GT3 del team WRT. L’italiano su questo tracciato aveva qui provato la Ferrari di Formula 1 una decina di anni fa e ora prova nuove esperienze. Tutto sembrava fatto per uno sbarco del pluricampione del motomondiale nel Circus della F1, proprio con il Cavallino Rampante, tuttavia questo non è mai avvenuto. Il sogno di imporsi con le quattro ruote però non è finito e, oggi guida una vettura del team belga diretto da Vincent Vosse che durante il 2021 ha vinto dappertutto. La squadra che ha ospitato Rossi è un punto di riferimento per Audi sport nelle competizioni GT e ha trionfato nel GT World Challenge Europe, sia nella categoria sprint che endurance cup, ma è riuscito a vincere anche nel World Endurance Championship e nell’European Le Mans Series dove ha partecipato con una LMP2.

Per completare un anno di grandissimo successo, è sfuggita all’ultimo giro la doppietta alla prestigiosa 24 ore di Le Mans. Proprio la più famosa delle corse in terra di Francia potrebbe essere uno degli obiettivi di Valentino Rossi, che nel frattempo ha espresso il suo apprezzamento anche per la serie IMSA nord-americana.