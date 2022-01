Valentino Rossi correrà con Audi

Valentino Rossi ha scelto ufficialmente quale sarà la realtà della sua seconda parte di carriera: il GT World Challange. Il Dottore lo farà a bordo dell’Audi R8 del team belga WRT per dieci gare, appuntamenti validi per il campionato Endurance Cup e per la Sprint Cup, rispettivamente un esordio a Imola il prossimo 3 aprile e Brands Hatch il primo maggio. Poi ci sarà tempo per la 24 Ore di Spa del 31 luglio, l’appuntamento più importante della stagione. Non si tratta di un esordio assoluto per il 9 volte campione del mondo di motociclismo, infatti Rossi spesso si è cimentato in queste categorie con buoni risultati.

Le parole di Rossi

Valentino Rossi si è detto entusiasta di questa opportunità e della nuova veste che ricoprirà nel mondo delle corse, stavolta su quattro ruote: “Sono felicissimo di unirmi al team WRT per una stagione completa del Fanatec GT World Challenge Europe. Tutti sanno che da sempre sono un grande tifosi delle corse in auto e che ho sempre mostrato interesse nelle gare su quattro ruote, una volta che la mia carriera in MotoGP sarebbe giunta al termine. Adesso sono completamente disponibile per dedicarmi a un programma di corse in auto di alto livello e con il giusto approccio professionale. Il team WRT è la soluzione perfetta, quella che stavo cercando. Sono ansioso di iniziare questa nuova avventura”.

L’entusiasmo del Team

Rossi sarà presente già ai primi test del 7 e 8 marzo, al Paul Ricard, un mese prima del debutto in gara. Il campionato, oltre all’esordio a Imola, passerà anche da Misano, il 3 luglio, con un appuntamento valido per la Sprint Cup. “Sono certo che molti tifosi saranno felici quanto lo siamo noi dell’inizio di una nuova carriera per Rossi. E contenti che lo faccia nel GT, con il team WRT e con Audi. Sappiamo tutti il grande campione di moto e sportivo che Vale è, più di ogni altra cosa, però, è un vero racer e uno sportivo altamente professionale e competitivo, desideroso di avere il maggior successo possibile nella nuova sfida che ha deciso di intraprendere”, aggiunge Vincent Vosse, team principal di WRT.