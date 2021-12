Una Porsche Boxster trasformata in una 911 GT1

Vale Automotive, una piccola azienda, ha sviluppato di un bodykit per la Porsche Boxster ispirato all’iconica macchina da corsa 911 GT1. L’auto è stata presentata in anteprima attraverso una serie di rendering dettagliati, che mostrano pannelli della carrozzeria completamente nuovi ma che soprattutto avrà ben poco in comune con una normale Boxster. Soltanto un occhio molto affinato potrebbe scorgere le somiglianze con il suo modello originale, perché i cambiamenti sono tanti e sostanziosi.

Le modifiche

Davanti ci sono fari completamente nuovi e un paraurti distintivo con grandi prese d’aria e uno splitter in fibra di carbonio con un accento rosso vivo. Vale Automotive ha anche progettato una presa d’aria sul tetto per l’auto sportiva a motore centrale che si dice sia perfettamente funzionante. Le modifiche continuano lungo i lati della Boxster con minigonne laterali in fibra di carbonio e una serie di cerchi interessanti, apparentemente ispirati a quelli già offerti da 1016 Industries.

La Porsche è stata anche realizzata anche con una grande pinna di squalo ispirata a Le Mans e una coda allungata non diversa da quella che si trova sulla Bugatti Chiron Super Sport. A completare le modifiche fatte da Vale Automotive, ci sono i fanali posteriori a LED, un diffusore in fibra di carbonio e due terminali di scarico con uscita centrale.

Presto sarà reale

Le immagini pubblicate su Instagram mostrano che l’azienda ha iniziato a lavorare sui primi stampi in scala reale del bodykit. Vale spera di finire gli stampi all’inizio di gennaio e prevede di avere i primi kit a disposizione dei clienti a febbraio. Nessun dettaglio sui prezzi è stato ancora annunciato.

Tuttavia, chi sogna di avere una Boxster con una personalità ancora più spiccata e con l’animo da corsaiola, come la sua “parente” 911 GT1, questa potrebbe essere la sua grande occasione, a patto che tutte le modifiche possano avere un costo non troppo elevato.