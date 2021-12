Una Porsche 356B Roadster da mezzo milione di dollari

Una Porsche 356B Roadster del 1962, creata dalla ditta belga di carrozzerie D’leteren Frères, sarà messa all’asta alla fine di gennaio. Di serie, la 356 è un’auto piuttosto interessante, ma D’leteren Frères è riuscito a renderla ancora più desiderabile, costruendo 473 esemplari di 356 con telaio T5 e 248 unità con telaio T6. Questo particolare esemplare è uno di quelli basati sul telaio T6 e sarà venduto all’asta da Barrett-Jackson. Sicuramente la cifra per la quale verrà battuto andrà oltre ogni immaginazione e la stima indica una valutazione di circa 500.000 dollari, che si avvicina prepotentemente al record per una di queste vetture.

Le caratteristiche

La guida di Barret-Jackson non fornisce molti dettagli sull’auto, ma possiamo vedere che è verniciata di nero, con paraurti anteriori e posteriori cromati sportivi e continua ad avere dei cerchi cromati, assolutamente originali. Gli accenti cromati si trovano anche intorno ai fari, alle luci posteriori, agli indicatori di direzione e ai fendinebbia.

All’interno troviamo una pelle marrone chiaro che è stata installata a metà degli anni 2000 e sembra essere in condizioni superbe. L’auto ha anche tappetini color marrone chiaro e volante a tre razze con bordo in legno. La potenza viene fornita da un motore a quattro cilindri da 1,6 litri, mentre i normali modelli 356 erogavano 60 CV, invece quello sviluppato da D’leteren Frères vede la potenza aumentare fino a 75 CV.

Il prezzo

La scheda fornita da Barret-Jackson non descrive in dettaglio la storia e le varie proprietà dell’auto, ma rileva che viene venduta senza riserve e viene fornita con un certificato di autenticità. Non sono menzionati dettagli sul chilometraggio, né un prezzo stimato. Tuttavia, una Porsche 356B Roadster simile, sempre del 1962 e di D’leteren Frères, è stata venduta da RM Sotheby’s nel 2019 per 467.000 dollari ed è probabile che questo accada anche per la vettura di Barret-Jackson, anzi potrebbe valere anche di più.