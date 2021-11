Porsche: la 911 Targa 4 by TechArt contro il tuning illegale

Il tuner tedesco TechArt è noto per la sua gamma completa di opzioni di messa a punto per Porsche. Il suo ultimo lavoro ha ancora a che fare con una 911, ma questa volta in modo diverso, visto che si tratta di un’auto della polizia realizzata in collaborazione con l’iniziativa “TUNE IT! SAFE!”, contro il tuning illegale.

Livrea della polizia

Questa Techart Cabriolet è basata sulla 911 Targa 4 dell’ultima generazione, la 992. Oltre all’accattivante livrea “Polizei” che combina i colori blu, giallo e argento con adesivi riflettenti, questa Porsche unica è dotata di una luce della polizia montata sul tetto e di luci a LED aggiuntive sul cofano, realizzato in fibra di carbonio.

Il body-kit

L’auto è inoltre dotata di un Aerokit Techart che include uno splitter anteriore, minigonne laterali, diffusore posteriore e uno spoiler piuttosto discreto. Un set di ruote Techart Formula V verniciate in nero con accenti gialli a contrasto completano gli aggiornamenti estetici, insieme ai loghi Techart che sostituiscono la scritta Porsche originale.

Meccanica originale

Per quanto riguarda la meccanica Techart non ha menzionato alcun aggiornamento al motore flat-six biturbo da 3,0 litri che nella 911 Targa 4 di serie produce 385 CV e 450 Nm di coppia. Il telaio è stato invece modificato con un nuovo set di molle sportive che abbassano l’altezza da terra di 40 mm.

Telaio modificato

All’interno la 911 è dotata di volante sportivo artigianale Techart con rivestimenti in pelle traforata con motivo a bandiera a scacchi. Lo stesso materiale è stato utilizzato per braccioli, porte, console centrale e parti del sedile posteriore. C’è anche un pannello di controllo extra sulla console centrale per azionare le luci e la sirena.

“TUNE IT! SAFE!” è un’iniziativa sostenuta dall’Associazione tedesca dei tuner di automobili (VDAT) lanciata nel 2005 con il patrocinio del Ministero federale dei trasporti (BMVI), con l’obiettivo di agire contro il tuning illegale e non sicuro.

La Porsche 911 Targa 4 di TechArt sarà esposta dal 26 novembre al 5 dicembre al Motor Show di Essen in Germania.