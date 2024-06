Una Ferrari LaFerrari evita di un soffio il crash con il tram | Video

Una Ferrari LaFerrari ha rischiato di fare un doloroso incidente con un tram, a Zurigo (Svizzera). Il tizio alla guida dell’incantevole “rossa” attraversa i binari, dopo il passaggio di un veicolo su rotaia, proprio mentre sopraggiunge un mezzo identico sull’altra direttrice di marcia. Il macchinista, alla vista improvvisa della supercar di Maranello, frena in modo brusco, mentre il conducente dell’auto, dopo una breve esitazione, preme sul pedale del gas, per allontanarsi dal pericolo. La miscela dei due comportamenti ha scongiurato per un soffio l’incidente, i cui esiti potevano essere drammatici.

Un video pubblicato su Instagram dall’utente @act_super_cars ha immortalato la scena. Protagonista dei fotogrammi è, come dicevamo, una Ferrari LaFerrari. Questa supercar “limited edition” fece il suo debutto al Salone di Ginevra del 2013. Da allora ha fatto sognare milioni di appassionati, in ogni angolo del mondo. Ora si attende la sua erede, quasi pronta alla presentazione, per dare continuità storica a quella stirpe nobile inaugurata dalla GTO del 1984 e allargata nel tempo con le varie F40, F50 ed Enzo.

Rispetto ad esse, la Ferrari LaFerrari è più energica e veloce. Il suo powertrain ibrido eroga una potenza combinata di 963 CV. A fornire l’inebriante colonna sonora ci pensa il motore V12 da 6.3 litri di cilindrata, che da solo sviluppa 800 CV. Gli altri purosangue della scuderia giungono dal Kers. Superfluo dire che il quadro prestazionale è al top, anche rispetto ai parametri odierni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.9 secondi. La velocità massima supera i 350 km/h. Al top la sicurezza dinamica offerta da questa “rossa”, ma nella tela urbana anche una piccolissima leggerezza può costare cara.