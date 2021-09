Una Dodge Intrepid in stile Batman, ma non troppo

La Dodge Intrepid, conosciuta anche come Chrysler Intrepid in alcuni mercati, è stata una delle vetture più interessanti prodotte dal duo Dodge-Chrysler negli anni ’90 e nei primi anni 2000. È ricordata per la sua forma elegante ed è stata la base per un progetto auto che è stato recentemente condiviso su Reddit. Sebbene l’auto in questione possa sembrare uscita dagli anni ’50, o dagli anni ’60, non è così perché l’auto è dell’inizio del nuovo millennio.

Stile Batman

Su questa vettura, stupiscono soprattutto le modifiche che riguardano la parte anteriore, dove sono stati rimossi tutti i tratti distintivi originali dell’auto. Al posto della fascia anteriore dell’Intrepid c’è un esclusivo paraurti cromato, una griglia e quattro fari rotondi. È stato anche montato un cofano personalizzato, così come i passaruota. C’è anche un badge sul davanti con su scritto: “Batmobile”, anche se, la prima somiglianza è con la Plymouth Fury del 1958 di “Christine – La Macchina Infernale” del 1983.

La parte posteriore dell’auto è strana quanto quella anteriore e ha un paio di enormi pinne posteriori ispirate a quelle rese famose dai modelli americani della fine degli anni ’50. A complemento di queste pinne ci sono i fanali posteriori rotondi e un paraurti cromato. Un’ulteriore aggiunta al carattere unico della vettura è la livrea nera opaca e i cerchi verniciati di nero.

Come si riconosce la Intrepid

L’unico suggerimento utile per capire che sotto a quel vestito troviamo una Dodge/Chrysler Intrepid ci viene fornito dalla linea laterale, in cui la forma e la linea del tetto uniche della berlina catturano immediatamente l’attenzione. Poi, il lato è in contrasto con il resto del design dell’auto grazie a quelle linee tondeggiante e ondulate, che stonano con la spigolosità del resto del veicolo. “Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”, un detto che si adatta particolarmente a questa “Batmobile” molto particolare.