L’unica Dodge Viper Limousine al mondo è in vendita su eBay

Nel mondo dell’automobile ci sono spesso vetture fuori dal comune e capaci di far discutere qualcuno, specialmente gli appassionati che giudicano queste bizzarre creazioni con diffidenza. Appartiene sicuramente a questa categoria l’eccentrica limousine a base Dodge Viper, una delle più strane auto sportive mai viste in questa configurazione.

L’unica Viper limo

La vettura americana è stata recentemente messa in vendita su eBay e anche se non è stata venduta, vale comunque una menzione per la strabiliante versione. Apparentemente, questa è l’unica Dodge Viper al mondo che è stata convertita in una limousine. Questa Viper è perfettamente funzionante, anche se non siamo sicuri che piacerà agli appassionati di questa icona a stelle e strisce.

Una limousine speciale

Chi ha realizzato l’auto è riuscito a mantenere intatto il muso della Viper, tanto che se si copre il resto della vettura, si potrebbe pensare di essere al cospetto di una Viper come un’altra. Tuttavia, una volta che si getta lo sguardo oltre il crash bar dietro i due sedili anteriori, è lì che le cose iniziano a diventare uniche. C’è un enorme vano passeggeri che può apparentemente ospitare 12 passeggeri e, a differenza della maggior parte delle altre limousine, questa è una decappottabile. Come la parte anteriore, la parte posteriore della limousine è proprio come una normale Viper.

Pochi dettagli sull’auto sono stati forniti nell’elenco di eBay, a parte il fatto che conserva il suo motore V10 aspirato da 8,0 litri e che è stato utilizzato per numerosi programmi TV, pubblicità ed eventi. L’auto è lunga 7,62 metri ed è stata messa in vendita online a un prezzo minimo di partenza di 135.000 dollari. Per il momento nessuno ha fatto un’offerta, anche se forse qualche cultore del genere potrebbe decidere di portarsela a casa.