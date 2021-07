Dodge Viper: in vendita una rara ACR Extreme

La Dodge Viper è probabilmente la supercar con passaporto americano più affascinante ed emozionate di tutti i tempi. Purtroppo nel 2017, la “vipera” più veloce degli Stati Uniti è stata mandata in pensione a causa di logiche di mercato, ma se siete intenzionati ad entrare in possesso di uno di questi incredibili bolidi, ora si potrebbe presentare un’occasione da non farsi sfuggire. Un raro e potentissimo esemplare di Dodge Viper ACR Extreme del 2017 e con pochissimi chilometri sulle spalle è stato messo all’incanto su Bring A Trailer.

Extreme Aero Kit

L’auto risulta equipaggiata con il pacchetto Extreme Aero che include un cofano rivisto, uno splitter anteriore più pronunciato, un diffusore posteriore in fibra di carbonio e un’ala posteriore a doppio elemento, sempre in fibra di carbonio. La livrea Yorange è in contrasto con le strisce da corsa nere e i cerchi ACR da 19 pollici neri, abbinati a pneumatici Kumho Ecsta V720 che misurano 295/25 all’anteriore e 355/30 al posteriore.

Full optional

Questa Viper ACR è stata consegnata nuova al rivenditore Tomball Dodge Chrysler Jeep in Texas ed è stata acquistata nel 2018. Viene venduta con la documentazione del produttore e un sistema audio Mopar opzionale con 18 altoparlanti. L’abitacolo è rivestito in pelle nera e Alcantara con cuciture e finiture argentate, e ci sono sedili sportivi regolabili in sei posizioni, pedali regolabili elettricamente, climatizzatore automatico, cruise control, keyless entry e un display di infotainment da 8,4 pollici.

Solo 3.450 km

Sotto il suo lungo e muscoloso cofano batte un poderoso V10 aspirato da 8.4 litri che produce 645 CV e 814 Nm di coppia scaricati sulla trazione posteriore tramite l’aiuto di un cambio manuale a sei marce. Questa ACR ha percorso solo 2.200 miglia (circa 3.540 km). Attualmente manca solo una settimana alla fine dell’asta e il prezzo della vettura ha già raggiunto i 140.790 dollari (circa 118.000 euro secodno il cambio attuale).