Una Cizeta V16T appartenuta al Sultano del Brunei va all’asta

Una rara Cizeta V16T del 1993 si appresta a passare sotto il martello del banditore di RM Sotheby’s. Uno dei nove esemplari del modello sarà offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta di Monterey, in programma per il 16 agosto in California. Le stime della vigilia si spingono fino a 900 mila dollari, ma sarà la temperatura del confronto a sancire il livello dei rilanci.

Ampiamente restaurata nel 2020, la vettura messa in vendita sembra in ottime condizioni. Al suo attivo, meno di 1.000 km: una percorrenza davvero bassa, che è un valore aggiunto. Ordinata nuova dalla famiglia reale del Brunei, questa Cizeta V16T è una delle tre messe in garage dal Sultano.

La vettura in esame, rifinita in blu, con interni in pelle dello stesso colore, fu utilizzata per diversi servizi fotografici. A lei il compito di rappresentare il modello al Salone dell’Auto di Ginevra del 1993. Ricordiamo che questa supercar porta la firma di Marcello Gandini, cui si deve lo stile avveniristico della carrozzeria. Stiamo parlando dello stesso designer di gioielli come la Lancia Stratos e le Lamborghini Miura e Countach.

A dominare la scena estetica ci pensa l’imponente coda, dove alloggia un motore a 16 cilindri da 6.0 litri di cilindrata, con 540 cavalli di potenza, su un peso di 1.701 kg, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi e una velocità massima di 328 km/h. L’azione frenante fa capo a dei dischi ventilati da 332 mm, sia all’avantreno che al retrotreno. Generose le dimensioni della Cizeta V16T, lunga 4.49 metri e larga 2.06 metri.

Fonte | RM Sotheby’s