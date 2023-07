Acquista Tesla Model 3 nuova di zecca per meno di $ 14.000: è successo in California

Un uomo in California è riuscito ad acquistare una Tesla Model 3 nuova di zecca a circa 14.000 dollari. Ciò è stato possibile combinando una serie di bonus ed incentivi previsti nello stato americano per chi acquista una nuova auto elettrica, unito al fatto che negli Stati Uniti le auto della casa automobilistica di Elon Musk negli ultimi mesi hanno subito diversi tagli di prezzo. L’uomo un certo Zohar ha spiegato su Twitter come è riuscito ad acquistare l’auto ad un prezzo così basso. Ricordiamo che mediamente negli USA le auto elettriche costano 48 mila dollari.

Una Tesla Model 3 a meno di 14 mila dollari? Si in California è possibile

Normalmente questa versione a trazione posteriore di Tesla Model 3 costa negli USA 40.240 dollari grazie ai tagli di prezzo subiti negli ultimi mesi. L’uomo racconta di essere riuscito a trovare una unità su cui erano offerti ulteriori sconti in quanto si trattava di una vettura di inventario rimasta dunque invenduta nel magazzino. Dunque a causa di questi sconti l’auto partiva da 37.120 dollari. Molti sarebbero già stati contenti di questo sconto, ma l’acquirente ha deciso di usare altri bonus per un totale di ulteriori 23 mila dollari.

Questi sono arrivati ​​​​tramite il Clean Vehicle Rebate Project, il programma Electrify Your Ride della Central Coast Community Energy e il programma di incentivi per i veicoli elettrici del distretto delle risorse aeree di Monterey Bay, insieme a un credito d’imposta federale. Apparentemente, Zohar si è qualificato per maggiori sconti nell’ambito di ciascun programma a causa del suo status di persona con basso reddito. Inoltre ha utilizzato un ulteriore sconto di 500 dollari ottenuto grazie ad un programma di Tesla a cui aveva aderito. In questa maniera l’uomo è riuscito ad acquistare la berlina elettrica di Tesla alla cifra di 13.620 dollari.